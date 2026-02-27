Slušaj vest

Bodrum nije samo destinacija, već doživljaj. Grad svetlosti i mora, gde se beli kameni zidovi presijavaju pod suncem, a plavetnilo horizonta deluje beskrajno. Nekadašnji antički Halikarnas, danas je sinonim za sofisticiran odmor, umetničku energiju i opušteni luksuz. U njegovim uskim ulicama mešaju se mirisi bugenvilije, zvuci talasa i žamor iz malih galerija i restorana, dok tvrđava Svetog Petra podseća na bogatu istoriju koja ovom mestu daje posebnu dubinu.

U Bodrumu dani počinju mirno – kupanjem u kristalno čistom moru i ispijanjem kafe uz pogled na jahte u marini – a završavaju se večerama pod zvezdama i šetnjama osvetljenim obalom. Ovo je destinacija u kojoj se glamur ne nameće, već dolazi prirodno, kroz detalje, stil i atmosferu. Bodrum privlači putnike koji žele više od klasičnog letovanja – one koji traže spoj kulture, estetike, vrhunske gastronomije i lagodnog ritma života.

Upravo u ovom ambijentu, gde se dizajn i besprekorno iskustvo odmora podrazumevaju, nalazi se jedan od najprestižnijih resorta u regionu. Lujo Hotel 5★ predstavlja pravi izbor za luksuzan odmor, uz bogatu ponudu aktivnosti i sadržaja prilagođenih svim uzrastima. Resort je osmišljen kao destinacija za sebe, gde se vrhunska usluga, savremen dizajn i pažljivo osmišljeni detalji stapaju u potpuno iskustvo boravka.

Foto: Promo

Hotel se nalazi u mestu Meşelik, na oko 4 km od centra Güvercinlika, približno 20 km od centra Bodruma i oko 15 km od aerodroma. Smešten je uz oko 1 km dugu plažu sa belim peskom, podeljenu u nekoliko tematskih zona – Joy Beach, Escape Beach, Indigo Beach Club (+16) i Secret Beach, kao i ponton površine oko 1.850 m². Ležaljke i suncobrani dostupni su gostima bez doplate.

Foto: Promo

Lujo Hotel raspolaže sa 24 tipa smeštajnih jedinica, a svaka soba opremljena je centralnom klimom sa individualnom kontrolom, Nespresso aparatom i ketlerom, SAT LCD TV-om, sefom, Wi-Fi internetom, mini barom, bademantilom i papučama, luksuznom kozmetikom u kupatilu, kao i mogućnošću izbora jastuka i dušeka. Gostima su na raspolaganju i pegla i daska za peglanje, dok sve sobe mogu imati delimičan ili direktan pogled na more.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je Luxury A la carte All Inclusive, a gastronomska ponuda predstavlja jedan od glavnih aduta resorta. Gostima je dostupno 9 à la carte restorana, koje mogu koristiti bez doplate uz prethodnu rezervaciju – Koza, Asma, Alarga, Sorriso, El Gaucho, Shibori, Quinoa, Opa (+16) i Secret. Ponudu upotpunjuje 14 barova, među kojima su Lobby bar, Joy bar, Indigo bar, Sports bar, Fly-Inn, Chocolate bar, Pablo Esco bar (+16), kao i poslastičarnica.

Foto: Promo

Lujo Hotel 5★ nudi impresivnu ponudu bazena i vodenih sadržaja: glavni bazen, dečiji bazen, Fly-Inn bazen, Joy Beach bazen sa morskom vodom, Indigo Beach Club bazen, zatvoreni bazen za odrasle i zatvoreni bazen za decu, kao i aqua park sa 6 tobogana. Posebnu pogodnost imaju gosti vila i laguna soba (Laguna Deluxe i Laguna Superior), koje imaju direktan pristup zajedničkim bazenima.

Sportski i zabavni sadržaji uključuju dnevnu i večernju animaciju, živu muziku, bioskop, diskoteku, game centar, jogu, pilates, košarku, odbojku na plaži, mini fudbal, kurs plivanja, kanu, stoni tenis i četiri teniska terena.

Foto: Promo

Za najmlađe goste obezbeđen je poseban koncept - Kijo Club, sa aktivnostima prilagođenim različitim uzrastima, mini diskom, mini pozorištem, igralištem i kreativnim radionicama. Na zahtev, hotel nudi i kompletan program i opremu za bebe.

U okviru wellness ponude gostima su dostupni zatvoreni bazen, fitness centar, parno kupatilo, sauna i slana soba, namenjeni potpunoj relaksaciji i regeneraciji.

Foto: Promo

Lujo Hotel 5★ u Bodrumu predstavlja savršen izbor za goste koji žele luksuzan, moderan i sadržajan odmor na Egejskoj obali. Spoj vrhunske A la carte All Inclusive usluge, raznovrsne ponude za porodice i parove, ekskluzivnih plaža i bogatog zabavnog i wellness koncepta čini ovaj resort jednim od najprestižnijih izbora u Bodrumu.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletna ponuda hotela i termina putovanja dostupna je na zvaničnom sajtu agencije , gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka .

Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.