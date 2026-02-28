Slušaj vest

Vest da je jednoj trudnici zabranjen izlazak iz Srbije zbog evidencije u sistemu e-bolovanja, otvorila je niz pravnih i društvenih dilema i pokrenula lavinu komentara u našoj javnosti. Iako su iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu poručili da trudnicama ni u kom slučaju nije uskraćeno pravo da putuju ili napuštaju teritoriju Srbije zbog korišćenja sistema "e-Bolovanje-Poslodavac", u javnosti je ostala dilema, da li je povređeno pravo na slobodu kretanja?

Dodatnu zabunu unosi činjenica da se trudničko bolovanje pravno tretira kao privremena sprečenost za rad, što podrazumeva mirovanje u mestu prebivališta, pa se za putovanje u inostranstvo zahteva i dozvola lekarske komisije RFZO-a.A to je ono što najveći broj žena zapravo i ne zna.

Dr Vanja Milošević, ginekolog GAK-a kaže da trudnice zbog svog stanja često zahtevaju hospitalizaciju i mirovanje u kućnim uslovima, te da odlazak iz zemlje nije deo kojim se bave lekari iz Srbije:

- Ovo će pokrenuti mnogo pitanja o elektronskom bolovanju. Uvek sam bio za ono što će trudnicama olakšati stanje, nepotrebna administracija oduzima dragoceno vreme pacijenta. Bolesnom najmanje treba da nosi doznake i obilazi institucije, tako da sam mislio da je elekstronska evidencija u tom smislu olakšanje - kaže Milošević i dodaje:

- Međutim, sve to može da bude zloupotrebljeno, nejasno mi je da je carinik došao u takvu konverzaciju sa pacijentikinjom, on je nije pregledao i to se njega ne tiče. Odnos između pacijenta i lekara je "sveti" odnos i ono što mi kao lekari znamo se odnosi samo na nju.

Dodaje i da se mora poštovati privatnost svakog pacijenta, te da je bolesnom najmanje potrebno da se o njegovom stanju govori javno.

"Ne može se napustiti zemlja bez odobrenja lekara"

Dr Danijela Cvetković v. d. načelnica Ginekologije u niškom Domu zdravlja kaže da otvaranje bolovanje znači da je pacijent u zdravstvenom stanju takvom da ne može da dolazi na posao, te je poslat na kućno lečenje.

- Kako je u zakonu o bolovanju u Srbiji sve kompleksno, mi sve moramo da razaložimo i protumačimo ponaosob. Svakako, pacijent je poslat na kućno lečenje. Oni su na bolovanju i treba saopštiti i tudnicama da su poslate na kućno rečenje, u zakonu piše da se ne može napustiti zemlja, bez odobrenja lekara. Ukoliko biste napustili zemlju i zbog lečenja, morali bi ste da imate saglasnost komisije.

Ko sve ima podatke o ličnosti?

Podsetimo, kako navode iz Kancelarije , zakonom i podzakonskim aktima je jasno propisano da izabrani lekar izdaje potvrdu i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad u formi elektronskog dokumenta i da se obrada podataka o ličnosti vrši isključivo u obimu neophodnom za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava, uz poštovanje načela srazmernosti i zaštite podataka.

Isključivo ovlašćeno lice poslodavca ima omogućen prikaz podataka o privremenoj sprečenosti za rad svog zaposlenog, odnosno prijem elektronskih potvrda i izveštaja (doznaka), u okviru za to predviđenog modula softverskog rešenja - kažu u Kancelariji ističući da trudnicama ni u kom slučaju nije uskraćeno pravo da putuju ili napuštaju teritoriju Srbije zbog korišćenja sistema "e-Bolovanje-Poslodavac".

Dr Cvetković tvrdi da se informacije o bolovanju dele između lekara koji otvaraju bolovanje, ali samo one informacije koje su vezane za bolovanje:

- Lekari ulaze u sistem sa lozinkom i obezbeđuju ono što lično ukucaju u sistem. Ja kao lekar opšte medicine, ne mogu da vidim ginekološki karton pacijenta.

