Sedmoro uhapšenih u četiri grada, desetine zaplenjenih uređaja, tako je juče izgledala još jedna akcija Armagedon sprovedena širom Srbije zbog posedovanja i deljenja materijala seksualne eksploatacije dece preko dark-weba. Tokom pretresa stanova osumnjičenih, policija je na elektroniskim uređajima pronašla fotografije i video zapise koji prikazuju tešku zloupotrebu dece uzrasta od samo 4 do 14 godina.

Materijal je bio sistematizovan po uzrastu, polu i drugim parametrima. Da li sa sve većim izazovima upravo ovog digitalnog doba i pedofilija dobija sve veći zamah i više jačaju ti alati i mehanizmi za njeno sprečavanje. Može li veštačka inteligencija pomoći u borbi protiv pedofilije ili i ona tu istovremeno ima tu tamnu stranu?

Gost Kurir televizije bio je Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Pedofilija je u porastu na globalnom nivou

- Kada govorimo o seksualnoj eksploataciji dece na internetu ona je u porastu na globalnom nivou, svedoci smo da se takve stvari sve češće dešavaju i kod nas, akcija Armagedon jeste pokazatelj upravo toga da veliki broj ljudi razmenjuje između sebe materijale upravo takve sadržine - rekao je Jurić.

Internet je povećao učestalost deljenja i uopšte produciranja materijala na kome se eksploatišu deca nažalost, kao što Jurić kaže, to jeste slučaj i u Srbiji.

- To sa jedne strane jeste pohvalno za naš MUP koji radi ovakvu kontinuiranu akciju, sa druge strane jeste opomena svima nama da na jedan mnogo ozbiljniji način pristupimo internetu kao jednom fenomenu i da sa našom decom razgovaramo o tome kako i oni sami mogu da se zaštite u nekom momentu - dodaje.

Važno je voditi otvorenu konverzaciju sa decom i naučiti ih kako da bezbedno koriste internet.

- Mi zaista nismo i ne možemo biti sigurni ko je u našem okruženju, ko je u našem komšiluku, da li su ti ljudi zaista dobronamerni - objašnjava Jurić.

Kako kaže, uvek moramo biti na oprezu jer se pokazalo da ljudi koji seksualno eksploatišu decu vrlo često jesu i u akademskoj zajednici, nisu oni ljudi kako ih mi doživljavamo.

- Oni nisu neuredni, zapušteni, nekako neprikladni za običnog čoveka i to je ono što je zapravo najveći problem, pedofila je jako teško prepoznati, pogotovo sada u ovoj eri interneta koja apsolutno dominira.

"Pedofili galopiraju a sistem kaska"

Armagedon se u Srbiji kontinuirano sprovodi već 15 godina, privedeno je na stotine osoba,pa ipak predatora i dalje ima svuda – u svim sredinama, profesijama, i mladih i starih,iz urbanih i ruralnih sredina. Nijedno istraživanje ni kod nas ne može i dalje da dokuči tačan profil internet pedofila.Ono što se zna je da u svakoj sekundi na internet mreži vreba čak 750.000 pedofila širom sveta.

- Svake sekunde se na internetu pojave 2 fotografije ili videozapisa seksualnog eksploatisanja dece. Mi kao sistem vrlo često kaskamo za pedofilima koji galopiraju, veliki problem je i zakonska regulativa, ni mi kao država ni Evropska Unija nije uskladila tu regulativu kako bi kažnjavali ljude koji čine ovakva nedela - objašnjava Jurić

Smatra da je internet vrlo promenljiv i zakonik koji nije menjan 10-15 godina ne može da bude adekvatan i da deluje, smatra da se moraju napraviti promene i po pitanju prevencije i po pitanju kažnjavanja.

- Imao sam priliku u interpolu da radim sa alatima koji su zasnovani na veštačkoj inteligenciji, sa jedne strane postoji velika pomoć od veštačke inteligencije posebno kada se radi o pregledu tih materilaja, oni su jako teški i ostavljaju ozbiljne posledice po psihu čoveka. Sa druge strane, predatori koji koriste decu stvorenu veštačkom inteligencijom ne mogu biti kažnjeni jer još uvek neamo kaznu za to, slučaj je isti i u našoj ali i u velikom broju drugih zemalja Evropske Unije, to se nažalost ne prepoznaje kao krivično delo a trebalo bi - dodaje.

U Srbiji internet svakog dana koristi 86 odsto dece i tinejdžera, a svako drugo dete je doživelo neku neprijatnost.

