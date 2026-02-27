Slušaj vest

U selu Kobišnica, opština Negotin, juče oko 13 časova došlo je do isklizavanja cisterne sa amonijakom iz kompozicije od 25 vagona.

Na lice mesta su odmah stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Negotin i Bor, sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.

Nema opasnosti po okolinu

Pregledom je utvrđeno da nije došlo do prevrtanja vagona i da nema curenja amonijaka, a incident nije izazvao dodatnu opasnost po stanovništvo i okruženje.

Vatrogasci su obezbedili teren i pratili stanje vagona dok se kompozicija nije stabilizovala.

Uzrok iskliznuća još se utvrđuje.

Očekuje se da nadležni nastave nadzor kako bi se sprečile eventualne posledice po bezbednost u ovom području.

Kurir/ Blic/ Republika