Slušaj vest

U selu Kobišnica, opština Negotin, juče oko 13 časova došlo je do isklizavanja cisterne sa amonijakom iz kompozicije od 25 vagona.

Na lice mesta su odmah stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Negotin i Bor, sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.

Nema opasnosti po okolinu

Pregledom je utvrđeno da nije došlo do prevrtanja vagona i da nema curenja amonijaka, a incident nije izazvao dodatnu opasnost po stanovništvo i okruženje.

Vatrogasci su obezbedili teren i pratili stanje vagona dok se kompozicija nije stabilizovala.

Uzrok iskliznuća još se utvrđuje.

Očekuje se da nadležni nastave nadzor kako bi se sprečile eventualne posledice po bezbednost u ovom području.

Kurir/ Blic/ Republika

Ne propustitePlanetaCISTERNA SE PREVRNULA, LJUDI DOTRČALI DA POKUPE NAFTU, A ONDA SE DESILA TRAGEDIJA Najmanje 30 ljudi nastradalo (VIDEO)
Cisterna eksplodirala u Nigeriji
HronikaHAUBA SE ODVALILA, ZGUŽVANA SKROZ: Direktan sudar automobila i cisterne u Raški, vozač mercedesa stradao na mestu (VIDEO)
Screenshot 2025-10-07 150648.jpg
SrbijaŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ KOD KOSJERIĆA I DALJE U PREKIDU: Curilo gorivo, niko nije povređen
1759006090_kosjeric-cisterna-fotorina2455.jpg
PlanetaHOROR U RUSIJI! Bukti ogroman požar, zapalile se cisterne, za sve je kriv vozač kamiona! Pogledajte zastrašujući snimak (FOTO/VIDEO)
Rusija

"SUŠA PARALIŠE JUG SRBIJE: Vanredna situacija u Svrljigu i Gadžinom Hanu, požari bukte, voda stiže u cisternama!" Izvor: Kurir televizija