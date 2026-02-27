Slušaj vest

Pojedini mediji objavili su da su sva taksi udruženja u Beogradu sada dostupna putem aplikacije Yandex, odnosno da je i poslednje udruženje koje do sada nije imalo ugovor potpisalo saradnju.

Do sada je, prema navodima medija, Pink bilo jedino taksi udruženje koje nije bilo deo Yandex sistema u Srbiji, ali iz udruženja Beo Naxis navode da ta informacija nije tačna, te da Naxis taksi nema ugovor sa ovom platformom kao i da nisu deo te mreže.

- Naxis nikada nije potpisao niti će potpisati bilo kakav ugovor sa Yandexom. Yandex je aplikacija, a Naxis je udruženje koje sarađuje sa preduzetnicima koji imaju taksi dozvole. Mi imamo našu aplikaciju preko koje radimo - objasnio je za Kurir Vladimir Mirković direktor udruženja Beo Naxis.

Dodao je da je Naxis trenutno jedino taksi udruženje u Beogradu koje nema sklopljen ugovor sa Yandex aplikacijom, te da su nedavno promenjene i krovne oznake na vozilima kako bi jasno stavili do znanja da ne planiraju saradnju sa tom platformom.

Nove krovne oznake Foto: Privatna arhiva

Korisnici Naxis taksija, kako ističe Mirković, i dalje mogu da naruče vozilo putem njihove aplikacije, kao i preko telefonskih brojeva udruženja.

- Zadržali smo tradicionalni način poslovanja uz praćenje savremenih načina plaćanja i poručivanje vozila - dodao je Mirković.

Podsetimo, Yandex Go je aplikacija za prevoz i naručivanje vožnji u Srbiji, aplikacija prikazuje cenu vožnje i predviđeno vreme putovanja.