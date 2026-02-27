KONKURS ZA BUDUĆE POLICAJCE: Prima se 140 učenika, iz Sremskog okruga očekuje se oko 100 kandidata
Srednja škola unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović" u Sremskoj Kamenici raspisala je konkurs za upis 140 učenika u prvi razred za školsku 2026/2027. godinu, a prema procenama policije, iz Sremskog okruga očekuje se oko 100 prijavljenih kandidata.
Konkurs je raspisan u trenutku kada postoji povećana potreba za novim kadrom u Ministarstvo unutrašnjih poslova, imajući u vidu veći broj policijskih službenika koji odlaze u penziju, ali i interesovanje mladih za stabilno i sigurno zaposlenje.
Ko može da se prijavi
Na konkurs mogu da se prijave kandidati koji:
- imaju državljanstvo Republike Srbije,
- imaju prijavljeno prebivalište u Srbiji najmanje godinu dana pre podnošenja prijave,
- će na dan 1. septembra 2026. godine imati manje od 17 godina,
odnosno učenici rođeni posle 31. avgusta 2009. godine.
Kandidati, osim starosnih i administrativnih uslova, moraju da ispune i zdravstvene, psihološke, fizičke i bezbednosne kriterijume, a protiv njih ne sme da se vodi krivični postupak niti da im je ranije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora.
Konkurs traje od 23. februara do 16. marta, a prijave podnose roditelji ili zakonski zastupnici.
Očekujemo dobar odziv iz Srema
Komandir Policijske ispostave Sremska Mitrovica, major policije Jovan Marčeta, rekao je da se i ove godine očekuje veliki odziv kandidata iz Srema.
– Na nivou Srbije prima se 140 učenika, a prijem ne zavisi od mesta prebivališta. Selekciju sprovodi komisija i najbolji kandidati će biti primljeni, bez obzira odakle dolaze. Sa područja Sremskog okruga očekujemo oko 100 prijava, a nadamo se i većem broju – istakao je Marčeta.
Kako izgleda prijemni ispit
Selekcija kandidata sprovodi se kroz prijemni ispit, koji može trajati do tri dana, u zavisnosti od uspešnosti kandidata.
Prijemni ispit obuhvata:
- opšti i specijalistički lekarski pregled,
- psihološku procenu (testiranje i intervju),
- proveru bazično-motoričkih sposobnosti.
Fizička provera uključuje testove snage ruku i ramenog pojasa (sklekovi), snage trbušnih mišića (trbušnjaci), eksplozivne snage (skok u dalj iz mesta) i procenu aerobne izdržljivosti.
Prvi dan ispita realizuje se u Srednjoj školi unutrašnjih poslova, drugi dan na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu, a treći dan u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a. Troškove puta, boravka i lekarskih pregleda tokom selekcije snose kandidati.
Šta je besplatno tokom školovanja
Učenicima koji budu primljeni u školu tokom celokupnog školovanja obezbeđeni su besplatni uslovi, u skladu sa ugovorom koji se potpisuje sa roditeljima ili zakonskim zastupnicima.
Besplatno su obezbeđeni:
- smeštaj i ishrana u internatu MUP-a,
- udžbenici i nastavni materijal,
- školski pribor,
- odeća, obuća i kompletna oprema potrebna za školovanje.
Zaposlenje po završetku škole
Učenici koji uspešno završe školu i prođu bezbednosnu proveru stiču uslov za stalno zaposlenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, bez dodatnih konkursa.
Nakon zaposlenja, policijski službenici raspoređuju se u jedinice širom Srbije, uz mogućnost daljeg školovanja, stručnog usavršavanja i karijernog napredovanja.
– Policijski poziv je zahtevan i odgovoran, ali i častan posao. Pozivam sve mlade koji se u tome prepoznaju da se prijave u što većem broju – poručio je major Marčeta.