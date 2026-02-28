Slušaj vest

Zemane beba u porodilištima, nije scena iz latinoameričkih sapunica, već realnost koja se dogodila i u Srbiji. Ognjen Stamenić, izašao je u javnost sa svojom pričom o tome kako je proveo pet dana u pogrešnoj porodici. On je zamenjena beba, a evo i njegove priče ekskluzivno za Kurir, kako se vratio svojoj pravoj porodici.

Njega je kući iz porodilišta odvela žena koja nije bila njegova majka, tokom kupanja beba u porodilištu došlo je do greške između babica i bebe su zamenjene.

Jedine bebe u bolnici

- Dvadeset odmog avgusta moja majka je otišla na porođaj, međutim on je trajao 15 sati - započeo je Ognjen.

Kako kaže, da ne bi došlo do bilo kakvih komplikacija i jer je već postajalo rizično odlučili su se za carski rez.

- Ja sam došao na svet uz pomoć carskog reza, to dugo dete, Miloš, on je rođen prirodnim putem - dodaje.

Slučajevi zamene beba danas su veoma retki i predstavljaju izuzetak

- Mi smo bili jedan do drugog tada, bili smo jedine bebe rođene dvadeset osmog avgusta 2006. u toj bolnici. Kada su nas babice kupale, one su rekle da su se zapričale, ne znam koliko verujem u to, i slučajno su zamenile pojaseve sa podacima - objašnjava Ognjen.

Ipak, narukvice sa imenima majki su ostale na rukama beba.

- Zbog toga što je Miloš bio rođen prirodnim putem, njegova majka je odmah dobila dete, ali zapravo je dobila mene jer smo bili zamenjeni - kaže on.

Kako kaže, ona ga je odvela kući i to je njima bilo prvo dete.

- Bio sam im prvo dete u porodici, svi su bili srećni i obletali oko mene 5 dana. Moja majka je za to vreme ostala u bolnici jer se porodila carskim rezom, ali kada je beba trebala da se doji, beba nije prihvatala mleko - dodaje.

Tvrdi da niko ništa nije slutio i da su doktori želeli da podstaknu dete na dojenje ali nisu uspevali.

- Oboje smo dobili žuticu i oni su morali da urade krvne analize zbog toga, ispostavilo se da se krvna grupa tog deteta ne poklapa sa krvnom grupom majke. Bilo je nemoguće, nešto nije bilo kako treba - priča Ognjen.

To je bio trenutak kada su se svi zapitali šta se dešava.

- Zbog toga to smo jedino nas dvojica tada bili rođeni, pozvali su tu porodicu i došlo je do srećnog kraja - objašnjava.

Kako kaže, bebe su konačnno vraćene svojim porodicama.

Drago mu je što se ovako završilo i što nije postojala eskalacija situacije, smatra da je ovo jedna veoma zanimljiva priča koja se ne dešava svakome.

Kako dolazi do zamene?

Istorijski gledano, razlozi su bili:

ljudska greška (pogrešno vraćanje bebe majci),

neadekvatno obeležavanje odmah po rođenju,

gužva u porodilištima,

administrativne greške.

Namerni slučajevi (krađa ili svesna zamena) su izuzetno retki i predstavljaju krivično delo.

