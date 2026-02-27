Slušaj vest

Ona je naglasila da su sredstva raspoređena na 77 lokalnih samouprava koje koristi preko 31 hiljada korisnika.

- Ovaj sporazum predstavlja dokaz da država brine o onima kojima je pomoć potrebna. Želimo da, unapređujući saradnju sa Crvenim krstom, pokažemo da humano lice Srbije postoji već vekovima. Crveni krst je dom solidarnosti, humanosti, ljubavi i podrške - navela je ministar.

Đurđević Stamenkovski naglasila je da će Ministarstvo nastaviti da učestvuje u organizaciji letovanja u odmaralištima Crvenog krsta u Baošićima, za socijalno ugroženu i decu bez roditeljskog staranja.

Milica Đurđević Stamenkovski potpisala ugovor sa Crvenim krstom Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- Ostajemo partneri i čvrst oslonac za ugrožene porodice. Naše zajedničke aktivnosti će biti vidljive, saradnja konstruktivna, a narodne kuhinje efikasne u pružanju podrške - zaključila je ministar.

Generalni direktor Crvenog krsta Ljubomir Miladinović izrazio je zahvalnost Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za kontinuitet u saradnji koja je, kako je naveo, do sada bila veoma uspešna.

- Dosadašnja saradnja ojačala je kontinuitet i omogućila jačanje kapaciteta organizacija na terenu. Verujemo da će se ta uspešna saradnja nastavi i u budućnosti - naglasio je Miladinović.

