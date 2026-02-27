Slušaj vest

Svuda se priča o 5G. Na reklamama, u prodavnicama telefona, u ponudama mobilnih operatera. Ali šta to zapravo znači u praksi, i da li vam uopšte treba? Hajde da razjasnimo, bez previše tehnikalija i komplikovanih objašnjenja. Samo ono što je korisno da znate pre nego što odlučite da li želite da pređete na 5G mrežu.

Šta je 5G i kako se razlikuje od 4G 5G je peta generacija mobilne mreže. Najlakše je da ga zamislite kao brži, moderniji „put” kojim internet stiže do telefona. Razlika između 5G i prethodnih generacija može da se uporedi sa vožnjom autoputem naspram vožnje lokalnim putevima: autoputem se stiže brže, kretanje je ujednačenije i lakše se podnosi veća „gužva”, dok lokalni putevi češće usporavaju, imaju više zastoja i ograničenja. Brzina jeste najčašća stvar koja se spominje, ali nije jedina koja je bitna. 5G donosi i smanjenje kašnjenja u odzivu mreže, tako da je zapravo skraćeno kašnjenje između onoga što uradite na telefonu i reakcije mreže. To se najviše oseti u igrama i video pozivima. Zatim, tu je i veći kapacitet, što u praksi znači da mreža lakše „podnosi” mnogo uređaja i korisnika istovremeno. Kada se to prevede na svakodnevnu upotrebu, najčešće dobijate brže preuzimanje aplikacija i fajlova, stabilnije video pozive i manje čekanja kada se nešto učitava. Kod strimovanja je razlika najprimetnija: na 4G HD video ume da zastane u gužvi ili na prometnim mestima, dok 5G obično drži stabilniji protok, pa je gledanje sadržaja prijatnije. Gde ćete primetiti razliku Postoje situacije u kojima 5G zaista pravi razliku, jer se tada najbolje vidi prednost većeg kapaciteta mreže. Na koncertu, stadionu ili festivalu, kada su hiljade ljudi istovremeno online, 4G se često „zaguši”. U tim trenucima 5G ne znači samo „brže”, već i stabilnije. Poruka, fotografija ili snimak odlaze odmah, dok ste još tamo, bez čekanja i ponovnog slanja.

Ako koristite telefon za posao, šaljete veće fajlove ili često prisustvujete video konferencijama, 5G uglavnom donosi značajno pouzdaniju vezu. To se posebno oseti kada ste u pokretu, recimo u busu ili vozu.. Za cloud gaming servise kao što su Xbox Cloud Gaming ili GeForce NOW razlika ume da bude još izraženija. Tu je bitan baš odziv mreže: na 4G kašnjenje i oscilacije mogu da budu frustrirajući, dok je 5G iskustvo fluidnije, uglavnom uvek bez „seckanja” i kašnjenja. Da li vam stvarno treba? Ako telefon koristite pretežno za WhatsApp, pozive i povremeno skrolovanje Instagrama, nećete u svakom trenutku osećati razliku. I to je legitimno: nema razloga da jurite 5G samo zato što se o njemu priča. Ali vredi razmisliti i o praktičnoj strani. Većina novih telefona danas podržava 5G, pa ako kupujete novi uređaj, velika je šansa da tu mogućnost već dobijate. A i navike se menjaju: možda danas najviše koristite poruke i društvene mreže, a već za godinu dana ćete uglavnom konzumirati video sadržaj, koristiti AR aplikacije ili raditi sa telefona. 5G ostavlja više prostora da se te navike prirodno prošire, bez ograničenja.

I još jedna stvar koja mnogima bude presudna: 5G sve češće dolazi kao deo standardnih tarifa, bez posebne doplate. Primera radi, kod mts-a je to postavljeno jednostavno, kroz 5ica tarife u kojima je 5G već uključen u paket, pa ga ne aktivirate posebno niti doplaćujete. Ako već imate telefon koji podržava 5G i nalazite se u zoni pokrivenosti, logično je da tu mogućnost koristite kada vam znači brža i stabilnija veza. Pokrivenost: gde se 5G najviše vidi 5G iskustvo u velikoj meri zavisi od toga gde se nalazite. U centru grada i na prometnim lokacijama razlika u odnosu na prethodne generacije je vidljivija i veća, dok u delovima gde 5G signal još nije dostupan telefon radi na 4G kao i do sada. Zato 5G najviše “vredi” tamo gde ima stabilno pokrivanje i gde ima mnogo korisnika na mreži. Primera radi, mts 5G mreža pokriva sve veće gradove u Srbiji i konstantno se širi. U praksi to znači da na lokacijama gde postoji 5G signal možete da osetite punu prednost, a kada ga nema, telefon se automatski vraća na 4G bez prekida veze. Baterija i potrošnja interneta: šta je realno da očekujete Neki korisnici brinu da 5G “jede bateriju” ili da će potrošnja interneta odmah skočiti. Realnost je da dosta zavisi od načina korišćenja. 5G može brže da “završi posao”, recimo kada preuzimate veću aplikaciju ili fajl, pa je ukupno čekanje kraće.

Potrošnja interneta više zavisi od toga šta radite, nego od toga da li ste na 4G ili 5G. Video u višem kvalitetu troši više podataka u svakom slučaju. Zato ima smisla da kvalitet strimovanja podesite prema svom paketu i navikama, posebno ako često gledate sadržaj u pokretu. Većina 5ica tarifa uključuje neograničen internet saobraćaj, pa ako se odlučite za neku od njih i taj problem je rešen. Da li prelazak na 5G ima smisla baš sada? Da rezimiramo, 5G je danas već normalna stvar, ali nije ni da na 4G sve puca i secka. Većini ljudi internet radi sasvim korektno, dok se ne dese situacije gde mreža mora da izdrži više: gužva u gradu, putovanje, događaj, više aplikacija odjednom, video poziv koji ne sme zakoči baš tada. U tim trenucima razlika nije u spektaklu, već u sigurnosti da će veza ostati stabilna i da nećete rmorati da razmišljate da li je problem u mreži, paketu ili trenutnoj opterećenosti. Uz to, u toku je akcija u kojoj se 5G tarife nude po neverovatno povoljnim cenama, pa je ovo jedan od onih trenutaka kada potpuno ima smisla da uskočite u 5G voz, umesto da se prelazak odlaže. Ako razmišljate o novoj tarifi ili telefonu, vredi da 5G uzmete u obzir odmah.

Praktično, prvi korak je da proverite da li telefon već podržava 5G. Većina uređaja kupljenih u poslednje dve-tri godine je spremna za to, a ako niste sigurni, najbrže je da bacite pogled na specifikacije svog modela. Ako telefon ne podržava 5G, biće potrebna zamena, ali dobra vest je da 5G više nije rezervisan samo za premium telefone. Što se tiče tarife, kod mts-a sve 5ica tarife (XS, S, M, L) imaju 5G uključen. Gde ima 5G signala, koristi se 5G, a kada ga nema, telefon se automatski vraća na 4G, tako da veza nastavlja da radi kao i do sada. Uporedite mts 5G tarife i pronađite onu koja vam odgovara.

Promo.