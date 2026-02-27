Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević učestvovala je na Konferenciji o podršci države majkama i deci posle razvoda "Nijedna mama nije sama", a koja je bila posvećena Alimentacionom fondu, gde je poručila da osnivanje ovog fonda predstavlja jednu od najvažnijih sistemskih mera države u zaštiti dece i roditelja koji samostalno brinu o njima.

- Kada govorimo o mesecu bez alimentacije, govorimo o egzistencijalnom problemu, ali i o emocionalnom pritisku. Alimentacija nije pomoć bivšoj supruzi ili supružniku, već nedvosmisleno pravo deteta. Država osnivanjem i radom Alimentacionog fonda ukida neizvesnost i preuzima odgovornost da zaštiti najmlađe - istakla je ministarka Žarić Kovačević.

Žarić Kovačević: Alimentacija je nedvosmisleno pravo deteta. Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Kako je navela, dete ne sme da zavisi ni od čije volje, a sa dužnicima će se razračunavati institucije.

Govoreći o razlozima zbog kojih su, uglavnom, žene odustajale od prava i potraživanja, ministarka je ukazala da je alimentacija prečesto bila instrument ucene i produžene kontrole, a da izbegavanje plaćanja izdržavanja deteta često nije posledica nemaštine, već namerni instrument kažnjavanja i nadzora

- Tome je došao kraj. Alimentacioni fond predstavlja snažan institucionalni odgovor na ekonomsko nasilje. Kada država isplaćuje sredstva, nesavesni roditelj ne stoji više nasuprot bivšeg supružnika, već nasuprot države i njenih zakona - poručila je ministarka.

Učesnici konferencije "Nijedna mama nije sama" Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ona je naglasila i da je do sada iz Alimentacionog fonda isplaćeno oko 20,8 miliona dinara za oko 400 zahteva, dok je isplatama obuhvaćeno više od 640 dece.

Dodala je da oko 15 odsto zahteva podnose očevi koji samostalno brinu o deci, što pokazuje da je reč o meri koja štiti svako dete, bez obzira na to koji roditelj o njemu brine.

Takođe, oko 4.000 građana obratilo se Kontakt centru radi informisanja o pravima i proceduri, a primljeno je 1.564 upita putem elektronske pošte.

Oko 15 odsto zahteva podnose očevi Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ministarka je naglasila da se najveća vrednost Alimentacionog fonda ne meri isključivo novcem, već mirom koji se vraća u domove.

- Kada država garantuje isplatu, majka više ne mora da "traži", njoj se ovo pravo garantuje. Sigurnost nije samo novac, to je ono saznanje da će prvog u mesecu biti dovoljno za potrebe", istakla je Žarić Kovačević, dodajući da je briga o deci strateški interes zemlje i da država preuzima odgovornost u trenutku kada jedan roditelj "zataji".

Ko ima pravo da koristi sredstva iz Alimentacionog fonda

Pravo da koriste novac iz Fonda imaju državljani Srbije - maloletna deca, kao i punoletna, na redovnom školovanju i dok ne napune 26 godina - ukoliko imaju status izvršnog poverioca.