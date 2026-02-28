"Kad smo spuštali kovčeg u zemlju, majka je skočila! Četiri čoveka nisu mogla da je savladaju" Otac Predrag rasplakao naciju pričom o jednoj majci
Sveštenik Predrag Popović često na društvenim mrežama objavljuje priče koje ostave dubok trag kod mnogih vernika.
Priča o jednoj majci, posebno je dotakla srca mnogih. Ovih dana se ponovo šeruje priča o majci koja je sahranila sina, a koju je on svojevremeno sveštenik ispričao u jednom intervjuu.
- Juče je jedna majka sahranila svog sina - počinje on.
- Četiri leka je popila, koji bi i konja oborili, a ona i dalje stoji na nogama. U trenutku kad smo spuštali kovčeg u zemlju, ona je skočila noseći na leđima četiri čoveka koja nisu mogla da je savladaju. Najjači čovek na svetu je majka. Ja pričam o pravim majkama, koje su bogolike. Takva ljubav fali ovome svetu - zaključio je on.
Ova priča oca Predraga rasplakala je mnoge.
- Kad imaš majku, imaš sve. Čuvaj je, voli je, zahvaljuj joj se - navodi se u jednom od komentara.
"Majka je posle Boga, najvažnija", napisao je jedan korisnik.
- Ne daj Bože nikome, ja sam sina sahranila, poljubila sam leš - napisala je jedna neutešna majka.