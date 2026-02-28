Slušaj vest

Ministarstvo odbrane poziva mlade sa diplomom osnovnih akademskih studija, koji žele da ljubav prema otadžbini iskažu kroz pilotski poziv, da se prijave na konkurs za Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije.

Zainteresovani mladići i devojke imaju priliku da se do 31. marta prijave za tri specijalnosti roda avijacije – pilot aviona, pilot helikoptera i pilot operater daljinski pilotiranog vazduhoplova (DPV).

Kandidati koji žele da stanu u stroj Vojske Srbije i koji ispune opšte uslove konkursa, kao i medicinske, psihološke i bezbednosne provere, savladaju selektivnu letačku i padobransku obuku, upućuju se na Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire 1. septembra 2026. godine.

Foto: Dimitrije Ostojic/© Dimitrije Ostojic

Najuspešnijim kandidatima biće ponuđena mogućnost da stupe u profesionalnu vojnu službu u okviru koje bi nastavili letačku obuku kao oficiri roda avijacije te dobili zvanje pilota.

Mladići i devojke koji podnesu prijavu za specijalnost pilot operater daljinski pilotiranog vazduhoplova ne upućuju se na selektivnu padobransku i letačku obuku.

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijave u centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta, na portalu eUprave i na šalterima Pošte.

Tekst konkursa dostupan je na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/cir/23031/javni-oglas-za-prijavu-kandidata-za-slusaoce-vojnostrucnog-osposobljavanja-za-rezervne-oficire-vojske-srbije-roda-avijacije