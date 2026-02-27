Slušaj vest

U okviru akcije Ministarstva zdravlja „Karavan zdravlja“, u Svilajncu je danas održana izuzetno posećena edukativna tribina posvećena prevenciji kardiovaskularnih i drugih hroničnih bolesti,kao i besplatni preventivni pregledi u Domu zdravlja,uz veliko interesovanje građana.

Na tribini su govorili prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja i dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović „Batut“, koji su ukazali na značaj ranog otkrivanja faktora rizika, redovnih kontrola i promena životnih navika u cilju očuvanja zdravlja.

U ime Doma zdravlja Svilajnac prisutnima su se obratile dr Sanja Trišić, internista, i dr Vera Branisavljević, pedijatar, koje su govorile o iskustvima iz svakodnevne prakse, najčešćim zdravstvenim problemima sa kojima se susreću pacijenti, ali i o značaju preventivnog rada sa decom i odraslima.

1/4 Vidi galeriju Karavan zdravlja u Svilajncu Foto: Ministarstvo zdravlja

Nakon tribine organizovani su i besplatni preventivni pregledi u Domu zdravlja, a odziv građana bio je izuzetno veliki. Lekari su obavljali o

preventivne kardiovaskularne preglede i davali individualne savete, uz poruku da je prevencija najvažniji korak ka dugoročnom očuvanju zdravlja.