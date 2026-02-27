Slušaj vest

U selu Prahovo kod Negotina poslednjih dana zabeležen je porast zdravstvenih tegoba, poput dijareje, povraćanja i povišene temperatura.

U OŠ "Pavle Ilić Veljko" izostaje gotovo 60 odsto učenika. Meštani veruju da je uzrok tome neispravna voda. Sve više je prijavljenih slučajeva na nivou celih porodica, a prvi su zabeleženi 23. februara.

Direktor Zdravstvenog centra Negotin, dr Kristijan Nikolić rekao je da su odmah reagovali.

- Načelnica službe je obavestila sanitarnog inspektora, koji je naložio vanredno uzorkovanje vode. S obzirom na povećani broj javljanja sa simptomima trovanja, prijavili smo incident i Ministarstvu zdravlja - rekao je za Novosti dr Kristijan Nikolić, direktor Zdravstvenog centra Negotin.

shutterstock_462560710.jpg
U vodi utvrđena povišena koncentracija nitrita. Foto: Shutterstock

Dalibor Ranđelović iz JKP "Badnjevo" kaže za Kurir da su preliminarni rezultati pokazali su da je voda u Prahovu higijenski neispravna, nakon čega su odmah preduzete mere.

- Utvrđena je povećana mutnoća i povišena koncentracija nitrita, dok su mikrobiološke analize još u toku jer zahtevaju više vremena. Voda je neispravna isključivo u Prahovu, dok je u selu Samarinovac i samom Negotinu ispravna. S obzirom na postojanje individualnih bunara i takozvano dvojno vodosnabdevanje, sumnjamo da je došlo do mešanja bunarske vode sa vodom iz sistema - kaže on.

Voda u Prahovu trenutno je namenjena isključivo tehničkoj upotrebi, dok su za snabdevanje stanovništva obezbeđene dve cisterne sa pijaćom vodom.

Ne propustiteDruštvo"Rekao nam je da će deca piti samo flaširanu vodu": Majka otrovane dece bacila novo svetlo na veliki incident u hotelu u Krupnju
1897.jpg
DruštvoPOZNATO OD ČEGA SU SE OTROVALA DECA U KRUPNJU: Hotel se zatvara, završene sve analize, stigli rezultati
Hitna pomoć kreće na teren
DruštvoBORČANCI MUKU MUČE ZBOG ZAGAĐENJA VODE: Na plus 30 nemamo gde da kupimo vodu, a česmovača nije za piće niti kuvanje!
img-5700.jpg
HrvatskaSKANDAL U ELITNOM LETOVALIŠTU, GRAĐANI BESNE: Mesecima pili zagađenu vodu! Fekalije u vodovodu zbog ilegalnih radnji samog vrha vlasti
profimedia0171407711.jpg