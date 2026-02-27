Slušaj vest

Svečanost povodom proizvođenja slušalaca vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire generacije „Septembar 2025“ u čin rezervnog potporučnika održana je danas u kasarni „General Jovan Mišković“ na Banjici.

Tom prilikom, pročitan je Ukaz predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića kojim su slušaoci osposobljavanja za rezervne oficire promovisani u čin rezervnog potporučnika. U nastavku svečanosti, vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Siniša Radović uručio je nagrade najuspešnijim slušaocima.

Pomoćnik ministra Radović izrazio je zadovoljstvo jer stoji ispred svečanog stroja još jedne generacije rezervnih potporučnika Vojske Srbije i istakao da su ovi mladići i devojke naoružani patriotizmom, čvrstom voljom i potrebnim vojnim znanjima i veštinama, jasno opredeljeni da budu štit Srbije.

- Ovim mladim ljudima koji danas završavaju važno i posebno poglavlje u svojim životima i karijerama, i koji odlaze svojim porodicama ponosno noseći zaslužno zvanje rezervnog oficira Vojske Srbije, nije bilo potrebno nametati obavezu po zakonu. Da se odazovu pozivu svoje države i svoje vojske vodila ih je mnogo dublja, iskonskija i značajnija obaveza - moralna obaveza, ona koja proističe iz karaktera našeg naroda u kojem su vojska i narod neraskidivo povezani, neodvojivi jedno od drugoga i konačno istorijski jedinstveni – rekao je pomoćnik Radović.

On se, u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, zahvalio roditeljima i porodicama mladih potporučnika, koji su u duhu rodoljublja i slobodoljubivosti vaspitali i spremili za stroj svoje kćeri, sinove, braću i sestre. Radović je istakao da je Vojna akademija svoj zadatak i sa ovom generacijom rezervnih oficira izvršila onako kako joj nasleđe i tradicija nalažu - roditeljski odgovorno, posvećeno, profesionalno i stručno.

1/5 Vidi galeriju Promocija rezervnih oficira generacije Septembar 2025 Foto: Ministarstvo odbrane

- Poštovani rezervni oficiri, kao što ste svojoj vojsci, svojim delima i odlukama stavili do znanja da će uvek moći da računa na vas, tako i vi od danas Vojsku Srbije poimajte i razumevajte kao vašu kuću, a znanje i iskustva koje nosite sa Vojne akademije, kao pouzdan oslonac u svim iskušenjima koja vas čekaju u daljem toku života – naglasio je pomoćnik ministra i dodao da na ponos roditelja, porodice, rodbine i prijatelja ali i svih nas ostanu primer svim mladim ljudima u Srbiji kako se služi svom narodu i otadžbini.

Na današnjoj svečanosti promovisani su rezervni potporučnici roda avijacija, intendantske službe, tehničke službe logistike, kao i finansijske i sanitetske službe. Prva u rangu je Milena Stojanović iz 114. klase intendantske službe sa srednjom ocenom 9,55. Drugi u rangu je Jovan Ničić iz 111. klase tehničke službe sa srednjom ocenom 9,54, dok je treća u rangu Jelena Đorđević sa srednjom ocenom 9,53 iz 24. klase sanitetske službe.

Najbolja u rangu generacije „Septembar 2025“ Milena Stojanović obratila se prisutnima naglasivši da su prisutni mladići i devojke došli iz različitih krajeva i sa različitim životnim iskustvima, ali da ih ujedinjuje želja koja gori u njihovim srcima, a to je da od danas budu čuvari i nosioci odgovornosti i ponosa naše zemlje.

- Otadžbina je samo jedna, ona je srce, duh našeg naroda, svedok hrabrosti, žrtve i snage naših predaka. Naši preci su svojom odanošću i ljubavlju prema otadžbini gradili temelje na kojima mi danas stojimo. Sada je red na nas, da te temelje čuvamo, dogradimo i ojačamo - rekla je rezervni potporučnik Stojanović i istakla da su zahvaljujući mudrosti, strpljenju i primeru starešina od pojedinaca postali stroj i nerazdvojni tim kojem će čast biti vodilja, jedinstvo snaga, a otadžbina vazda iznad svega, kao i da su ih naučili da disciplina gradi karakter, a odgovornost oblikuje čoveka.