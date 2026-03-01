Slušaj vest

Trećeg marta 2026. godine Beogradska autobuska stanica obeležava šezdeset godina postojanja. Šest decenija od trenutka kada je sa prvog perona u Železničkoj ulici ispraćen prvi autobus – i kada je započela priča o mestu koje je postalo sinonim za polaske i povratke. Od tada je kroz BAS prošlo više od 300 miliona putnika. Sa ove stanice kretalo se na more i u vojsku, u nepoznato i u avanture, u susrete sa starim prijateljima i novim ljubavima. Uz BAS su odrastale generacije – pratila ih je pri svakom odlasku i dočekivala pri svakom povratku. Svoj veliki jubilej Beogradska autobuska stanica dočekuje na novoj adresi, u savremenom terminalu u Bloku 42 na Novom Beogradu, spremna za naredna putovanja

Foto: Promo

- Šezdeseti rođendan nosi posebnu važnost. To je vreme u kojem se gotovo sve menja – tehnologija, navike, gradovi i načini na koje putujemo. Beogradska autobuska stanica bila je svedok svih tih promena, rastući zajedno sa Beogradom i prilagođavajući se potrebama svake nove generacije putnika. Oni koji su nekada, kao deca, sa BAS-a kretali na prva putovanja, danas na iste perone dovode svoju decu. Možda je upravo ta slika najbolja mera svega što je tokom šest decenija izgrađeno. U sedmu deceniju postojanja BAS ulazi na novoj lokaciji – moderniji, spremniji i okrenut budućnosti više nego ikada, poručuju iz Beogradske autobuske stanice.

Beogradska autobuska stanica-Istorijat

Od Železničke 4 do Bloka 42 Sa 27 perona i oko 250 polazaka dnevno, stanica u Železničkoj ulici bila je moderan projekat i značajan korak u organizaciji autobusnog saobraćaja u prestonici. Već u prvim godinama rada postala je nezaobilazan deo svakodnevice grada. Tokom sedamdesetih i osamdesetih, BAS je rastao uporedo sa Beogradom. Kapacitet je povećan na 40 perona. Godine 1983. zabeležen je rekord koji i danas impresionira: oko 400.000 autobusa i približno 12 miliona putnika u jednoj godini. U tom periodu, BAS se profilisao kao jedan od najznačajnijih autobusnih terminala u jugoistočnoj Evropi. Ni devedesete, sa svim izazovima koje je ta decenija donela, nisu zaustavile rad stanice. BAS je nastavio da funkcioniše svakog dana, ostajući pouzdana veza grada sa ostatkom zemlje i regiona. U septembru 2024. godine započeto je novo poglavlje preseljenjem u Blok 42 na Novom Beogradu. Novi terminal raspolaže sa 65 perona, modernim bezbednosnim i saobraćajnim sistemima, velikim parkingom i direktnom vezom sa železničkim stajalištem Novi Beograd. Blizina glavnih saobraćajnica omogućava jednostavan i brz pristup iz svih delova grada. Kako kažu iz BAS-a, svaki detalj novog prostora osmišljen je da olakša dolazak, boravak i odlazak putnika i onih koji nekog ispraćaju ili dočekuju. - Od ručno pisanih karata, preko poluautomatskih mašina, do potpune digitalizacije i onlajn prodaje. Taj put od šest decenija najbolje pokazuje koliko se BAS menjao i koliko je uloženo da svaki korak bude korak napred. Danas naši putnici kupuju karte onlajn, koriste kartomate, na peron ulaze skeniranjem QR koda. A i nakon šezdeset godina, misija je i dalje ista: da putovanje svakog korisnika započne i završi se sigurno, lako i udobno - navode iz BAS-a.

Foto: Promo

Svaki dan, bez prekida Malo je institucija u Beogradu koje rade neprekidno. BAS je jedna od njih. 24 sata dnevno, 365 dana u godini, stanica dočekuje i ispraća putnike. Svakodnevno sa perona krene i stigne po 720 autobusa, sa neke od oko 1.500 destinacija u Srbiji i Evropi. Više od 200 prevoznika iz zemlje i inostranstva koristi stanicu za svoje linije ka 19 evropskih zemalja. Po obimu saobraćaja, BAS je odmah iza Istanbula, što ga čini jednim od najvećih autobuskih terminala na kontinentu. Pored saobraćajnih usluga, putnicima su na raspolaganju i klimatizovane čekaonice, ugostiteljski i trgovinski objekti, banke, menjačnice, garderoba i savremeni sanitarni čvorovi. Kvalitet rada prepoznat je kroz brojna priznanja, među kojima su nagrade Privredne komore Beograda i Opštine Savski venac. Grad Beograd proglasio je rad BAS-a delatnošću od posebnog društvenog interesa, čime je potvrđen značaj ove institucije za funkcionisanje prestonice.

Foto: Promo

Kapija Beograda Za generacije putnika iz cele Srbije i regiona, BAS je bio prvi susret sa prestonicom. Pre Terazija, Kalemegdana i Knez Mihailove. Bio je i ostao kapija kroz koju su Beograđani išli u Evropu i svet, i kroz koju je svet dolazio u Beograd. Tu su mnogi prvi put zakoračili u veliki grad, stigavši na studije, na posao, u novi život. Zato mnogi, kad pomisle na Beograd, pomisle i na BAS. Sa šezdeset godina rada iza sebe, Beogradska autobuska stanica nastavlja ono što radi od prvog dana.

BAS je baš tamo gde treba da bude. Uz svoje putnike, na svakom njihovom putovanju i u svakoj priči. Tako je šezdeset godina. Tako će biti i u decenijama koje dolaze - poručuju iz ovog preduzeća. Srećan jubilej - 60 godina zajedničkog puta.

Foto: Promo

BAS KROZ GODINE 1966. – Otvorena Beogradska autobuska stanica u Železničkoj ulici, sa 27 perona i oko 250 polazaka dnevno. 1983. – Rekordan obim saobraćaja: oko 400.000 autobusa i približno 12 miliona putnika u jednoj godini.

2008. – BAS proglašen najopremljenijom autobuskom stanicom u Srbiji, svrstan u I kategoriju sa 98,31% osvojenih bodova.

2010. – Uveden potpuno kompjuterizovan sistem prodaje karata.

2024. – Omogućena onlajn kupovina karata i postavljeni kartomati. U septembru, BAS se preselio u novi terminal u Bloku 42 na Novom Beogradu.

2026. – BAS slavi šezdeset godina. Sa 65 perona i savremenom infrastrukturom, nastavlja da povezuje Beograd sa svetom.

Danas: BAS dnevno opslužuje oko 10.000 putnika, sa više od 720 polazaka i dolazaka, povezujući Beograd sa 1.500 destinacija u Srbiji i Evropi.



