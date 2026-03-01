Slušaj vest

Prve zmije, sa prvim suncem, već su počele da se pojavljuju, a Bata Jovanović iz Ražnja u nišavskom okrugu na putu je naišao na jednu zmiju.

"Kad su krenule ovako rano u februaru, ko zna koliko ce ih biti preko leta", navodi se u jednom od komentara.

Šta znači kada se zmije pojave

Kako nam se proleće bliži tako je ova pojava učestala, svake godine se dešava da neko vidi zmiju "pre vremena".

I zmije imaju svoj "zimski san", pa je zato i čudno što se "probudila" u februaru, ali ni to nije bez razloga.

Juče, 26. februara, bio je prilično topao i sunčan dan, to je zmiji bio dovoljan znak da je vreme da izađe.

Zmije su hladnokrvne životinje, što znači da njihova telesna temperatura zavisi isključivo od okoline. One ne spavaju "zimski san" u klasičnom smislu kao medvedi, već padaju u stanje brumacije (hibernacija kod gmizavaca).

Kada prvi jači sunčevi zraci zagreju kamen ili asfalt, kao što je to bio slučaj ovih dana u Srbiji, zmija može osetiti lažni signal da je proleće stiglo.

U narodu postoji verovanje da izlazak zmija pre vremena (pre Svetog Jeremije, koji se slavi u maju) nije dobar znak, međutim, to je samo narodno verovanje.