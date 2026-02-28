Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i verenici danas obeležavaju Teodorovu subotu. Teodorova ili Todorova subota uvek pada u prvu subotu velikog Vaskršnjeg posta.

Ovaj dan je posvećen Svetom velikomučeniku Teodoru Tironu, koga crkva clavi 1. marta. Na Teodorovu subotu slavi se uspomena na njegovo javljanje episkopu Evdoksiju, prve subote prve nedelje posta.

Za Svetog Teodora veruje se da je zaštitnik stoke, posebno konja, pa se ovaj dan naziva još i Konjski dan – kada se konji ne prežu (u kola), već samo jašu. Trke konja su se na ovaj dan organizovale u Šumadiji. U nekim selima se konji jašu i pokazuju po selima.

Neka predanja kažu da je Sveti Teodor imao moć da upravlja zmijama, pa kada je video da ujedaju ljude, oduzeo im je noge. Na Todoricu, kako se još naziva Todorova subota, veruje se da po prvi put izlaze zmije nakon zimskog mirovanja.

Foto: Shutterstock

Ovog dana u selima istočne Srbije priprema se žito, odnosno, koljivo, kao za svaku slavu. Pravi se i kolač na kome se obavezno nalaze ukrasi u obliku konja ili potkovice. Teodorova subota spada u one praznike koji slave početak letnjeg perioda, pa se tako u selima oko Prokuplja može čuti da je to dan kada Sveti Teodor uzjaše konja i ode da dovede leto.

Žene na Todorovu subotu ne smeju da peru kosu, u kući se ne sme paliti vatra (jer demoni ne vole dim), a decu treba okupati pre konjskih trka.

Druga priča kaže da je to dan kada rode potkivaju svoje nevidljive konje, pred veliki put, da bi stigle u naše krajeve za Mladence. Većina Srba će se sutra prekrstiti i odustati od mnogih poslova kako bi ispoštovala ovog sveca.