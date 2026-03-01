Slušaj vest

Cene krečenja u unutrašnjosti Srbije su do 10 odsto više u odnosu na početak prošle sezone, tako da osnovna molerska usluga - krečenje u belo poludisperzijom, košta 1,5 evra po kvadratu. Belu boju, ne samo zbog cene, bira sve više građana, a u trendu su ponovo i tapete.

Radna sezona za molere u Valjevu, kako pričaju, osim tokom novogodišnjih i božićnih praznika, praktično nije ni prestajala, s obzirom na to da su vremenski uslovi i ove zime dozvolili nesmetane unutrašnje radove.

Kako se bliži proleće, ističu, uobičajeno sledi više poziva sugrađana koji krečenjem žele da osveže životni prostor.

Cene do 10 odsto više nego lane

Krečenje poludisperzijom u belo košta 1,5 evra. Foto: Shutterstock

Sačekaće ih, međutim, cena ove majstorske usluge koja je od 5 do 10 odsto viša nego lane, kako objašnjavaju majstori, "jer se toliko računa i inflacija".

- Kada je reč samo o krečenju poludisperzijom, ono u belo košta 1,5, dok je krečenje u boji 2 evra po kvadratu. Usluga krečenja i gletovanja, što podrazumeva dve "ruke" gletovanja i šmirglanja, te farbanje površina, kreće se od 3,5 do 4 evra po kvadratu površine, mada najveći broj molera ovo radi po ceni od 4 evra - priča majstor Dragan Arsić.

Što se tiče krečenja akrilnim bojama, koje podrazumevaju dve "ruke" gleta i nanošenja ovih boja na površinu, po njegovim rečima, ova molerska usluga je znatno skuplja - od 8 do 10 evra po kvadratu.

Najskuplje su dekorativne tehnike

Dekorativne tehnike se najčešće koriste u lokalima. Foto: Shutterstock

Konačno, tu su i razne molerske dekorativne tehnike, kao što su, na primer, "calce cruda", "travertin", "natur beton" ili "swahili", koje su najskuplji segment molerskog rada i čija se cena kreće od 10 do 30 evra po kvadratu.

- Konačnu cenu za neku od ovih dekorativnih tehnika određuje više faktora - počev od dužine samog procesa rada, odnosno, da li se jedan kvadrat radi dva ili pet dana, preko toga koji se materijal koristi i da li je potrebno bajcovanje ili sečenje, do toga kakva se boja primenjuje. Ipak, treba reći da se ove dekorativne tehnike mahom primenjuju za lokale, dok se u kućama i stanovima one ograničavaju na jednu ili deo prostorije, kao što je dnevna soba - objašnjava Arsić.

Minimalna cena 270 evra

Ako se kao parametar uzima stan prosečne površine od 60 kvadratnih metara koji ste rešili da okrečite samo belom bojom, a potom se primeni molerska računicu da zidova i plafona za krečenje ima "puta tri" u odnosu na površinu objekta, dolazi se do sledeće računice: 180 kvadrata puta 1,5 evra daje cenu od 270 evra.

Naravno, reč je samo o radu majstora, dok se materijal posebno kupuje.

Belo je u trendu, a "vraćaju" se i tapete

Postavljanje tapeta kreće se od 8 do 15 evra po kvadratu.. Foto: Profimedia

Kada su u pitanju boje u koje će im životni prostor biti okrečen, a za koje se Valjevci opredeljuju, moleri ističu da je "belo sve više u trendu".

Kako kažu, ne samo zato što je reč o najjeftinijoj varijanti krečenja, nego jer su beli zidovi najlakši za održavanje, a domovi okrečeni u belo su i praktično najsvetliji.

- Ono što je novina i što se takođe radi daleko više nego prošle godine, jesu tapete. Cena "ruku" za postavljanje tapeta, zavisno od njihove vrste, kreće se od 8 do 15 evra po kvadratu. Kao i kada su u pitanju dekorativne tehnike, i tapete se sada rade ne za kompletnu površinu, nego za delove stambenog prostora - kaže Dragan Arsić.