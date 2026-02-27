Ministarka Đurđević Stamenkovski: Unapređenje sistema i usluga socijalne zaštite prioritet u 2026. godini
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski održala je sastanak sa predstavnicima ustanova socijalne zaštite iz cele Srbije, u cilju donošenja strateških odluka delovanja u sistemu socijalne zaštite u 2026. godini.
Sastanku su prisustvovali direktori gerontoloških centara, domova za odrasla lica, za lica ometena u razvoju, predstavnici centara za socijalni rad sa domskim odeljenjima, kao i pravnici i šefovi računovodstva.
Pomenuvši kvalitet usluga u gerontološkim centrima, Đurđević je istakla da je neophodno da se unapredi infrastruktura ustanova, kao i da se kroz različite projekte omogući pružanje još kvalitetnijih usluga za sve korisnike.
"Briga o starima je dokaz da smo humano i solidarno društvo, koje ceni ono što su nam najstariji zaveštali i ostavili kao rezultat višedecenijskog truda i rada", navela je.
Kada su u pitanju ustanove za zaštitu dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ona je istakla:
"Transformacija postojećih ustanova i adaptacija novih su prioritet rada za ovu godinu. Želimo da ovoj deci omogućimo više prostora i da im pružimo bolji kvalitet usluga."
Ministarka je podsetila i da je Ministarstvo u ovoj godini obezbedilo 44 milijarde za roditeljski dodatak za novorođenu decu, kao i da je u 2025. godini ukupno isplatilo 137 milijardi za podršku porodicama.
"To pokazuje sistemski odnos prema demografskim izazovima, zaštiti materinstva, roditeljstva i brigu o našim najmlađima. To je Srbija koja čuva, poštuje i brine. To je Srbija koja je bliža ljudima", zaključila je Đurđević Stamenkovski.