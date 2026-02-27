Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski održala je sastanak sa predstavnicima ustanova socijalne zaštite iz cele Srbije, u cilju donošenja strateških odluka delovanja u sistemu socijalne zaštite u 2026. godini.

Sastanku su prisustvovali direktori gerontoloških centara, domova za odrasla lica, za lica ometena u razvoju, predstavnici centara za socijalni rad sa domskim odeljenjima, kao i pravnici i šefovi računovodstva.

1/4 Vidi galeriju Ministarka Stemankovski na sastanku sa sa predstavnicima ustanova socijalne zaštite iz cele Srbije Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Pomenuvši kvalitet usluga u gerontološkim centrima, Đurđević je istakla da je neophodno da se unapredi infrastruktura ustanova, kao i da se kroz različite projekte omogući pružanje još kvalitetnijih usluga za sve korisnike.

"Briga o starima je dokaz da smo humano i solidarno društvo, koje ceni ono što su nam najstariji zaveštali i ostavili kao rezultat višedecenijskog truda i rada", navela je.

Kada su u pitanju ustanove za zaštitu dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ona je istakla:

"Transformacija postojećih ustanova i adaptacija novih su prioritet rada za ovu godinu. Želimo da ovoj deci omogućimo više prostora i da im pružimo bolji kvalitet usluga."

Ministarka je podsetila i da je Ministarstvo u ovoj godini obezbedilo 44 milijarde za roditeljski dodatak za novorođenu decu, kao i da je u 2025. godini ukupno isplatilo 137 milijardi za podršku porodicama.