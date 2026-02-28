Slušaj vest

U centrima Vojske Srbije za specijalističku obuku je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije "decembar 2025".

Ova provera dolazi posle druge faze prvog perioda obučavanja, tokom koje su vojnici prošli individualnu obuku za izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje naoružanjem i sredstvima svoga roda, odnosno službe, i realizovali sva planirana gađanja.

Foto: Ministarstvo odbrane

Na dvodnevnom testu obučenosti, vojnici rodova pešadije, artiljerije, inžinjerije i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva te atomsko-biološko-hemijske službe i službi logistike i telekomunikacija, rešavali su zadatke iz taktičke obuke i kroz praktične radnje i postupke pokazali stečena znanja i veštine u upotrebi naoružanja, borbenih sredstava i vojne opreme.

Vojnici generacije "decembar 2025" su, rezultati to pokazuju, u potpunosti savladali sve sadržaje u ovoj fazi obučavanja, što je i potvrda da je obuka dobro planirana i izvedena. Njih sada očekuje premeštaj u jedinice Vojske Srbije gde će se u završna tri meseca vojnog roka obučavati za realizaciju kolektivnih zadataka.