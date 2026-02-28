Slušaj vest

U centrima Vojske Srbije za specijalističku obuku je završena provera individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije "decembar 2025".

Ova provera dolazi posle druge faze prvog perioda obučavanja, tokom koje su vojnici prošli individualnu obuku za izvođenje taktičkih radnji na bojištu, osposobili se za rukovanje naoružanjem i sredstvima svoga roda, odnosno službe, i realizovali sva planirana gađanja.

7_1772202442.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Na dvodnevnom testu obučenosti, vojnici rodova pešadije, artiljerije, inžinjerije i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva te atomsko-biološko-hemijske službe i službi logistike i telekomunikacija, rešavali su zadatke iz taktičke obuke i kroz praktične radnje i postupke pokazali stečena znanja i veštine u upotrebi naoružanja, borbenih sredstava i vojne opreme.

Vojnici generacije "decembar 2025" su, rezultati to pokazuju, u potpunosti savladali sve sadržaje u ovoj fazi obučavanja, što je i potvrda da je obuka dobro planirana i izvedena. Njih sada očekuje premeštaj u jedinice Vojske Srbije gde će se u završna tri meseca vojnog roka obučavati za realizaciju kolektivnih zadataka.

Oni koji to žele se još tokom služenja vojnog roka mogu prijaviti za prijem u profesionalnu vojnu službu, nakon čega će proći propisanu proceduru i steći uslove da odmah po završetku vojnog roka stanu u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Ne propustiteDruštvoRedovna zamena: Novi medicinski tim Vojske Srbije u mirovnoj operaciji u Somaliji
1_1771944292.jpg
Društvo"Zmajevi" na zadatku: Raketiranje na „Pasuljanskim livadama“ i desant kao kruna obuke na helikopterima H-145M (FOTO)
6mls_0089_1771861854.jpg
SrbijaKonkurs za prijem u 63. padobransku brigadu: Evo koje uslove mora da ispuni budući vojni padobranac
mls_6724_1771423021.jpg
HronikaJEZIVI SUDAR POGREBNOG KOMBIJA I TERETNOG VOJNOG VOZILA KOD ZAJEČARA! Od siline udarca, vozilo smrskano do neprepoznatljivosti
shutterstock_2533542681.jpg