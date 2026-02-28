Slušaj vest

AMSS savetuje vozače da u večernjim i noćnim satima voze opreznije jer tada postoji opasnost od magle, sumaglice, vlažnog kolovoza, ali i poledica na mestima gde je temperatura oko ili ispod nultog podeljka.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema dužih zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju i do četiri sata.

