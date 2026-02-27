"U sredu između 8.30 i 9 sati Mirjana je izašla iz kuće. Ona je prethodno bacila oba mobilna telefona. Nekim poznanicima je pisala preko poruka da su je spopale neke tamne i teške misli, a svom momku je spominjala i neke teže stvari. Od četvrtka ujutro joj se gubi svaki trag. Policija patrolira na Adi. Mirjana živi na Vidikovcu sa sestrom. Ukoliko imate bilo kakvu informaciju o Mirjani, molimo sve ljude da jave najbližoj policijskoj stanici. Policiji je prijavljen njen nestanak", navedeno je u objavi na društvenim mrežama.