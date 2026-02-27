Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kaže da njeno ministarstvo nastavlja saradnju sa Crvenim krstom Srbije uz jasan cilj, efikasnije narodne kuhinje i snažnija podrška ugroženim porodicama.

"Sa velikim zadovoljstvom opredeljujemo preko 400 miliona dinara za sistem podrške kroz narodne kuhinje i preko 70 jedinica lokalnih samouprava, gde će oni koji su najugroženiji pronaći i solidarnost i topli obrok, ali pre svega ljubav i zajedništvo u teškim izazovima. Ministarstvo i Crveni krst ostaju partneri, ostaju čvrst oslonac za ugrožene porodice. Naše aktivnosti će biti vidljive, naša saradnja će biti konstruktivna, narodne kuhinje efikasne u pružanju podrške i to je ono što današnjim Sporazumom najavljujemo", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski.

Direktor Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović prezadovoljan je saradnjom s ministarstvom.

"Smatramo da je ovo izuzetan značajan početak da i ove godine ostvarujemo kontinuitet u ovom programu, da sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je dosadašnja saradnja bila veoma uspešna, da je omogućila i jačanje kapaciteta organizacija na terenu i da se nadamo da ćemo i u budućnosti nastaviti na taj način", rekao je Miladinović.

Ministarka Stamenkovski je dodala da je ovo dokaz da država brine o onima kojima je ta podrška neophodna.

"Želimo da unapređujući saradnju sa Crvenim krstom, pokažemo da humano lice Srbije postoji već decenijama i vekovima", zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.

