Slušaj vest


U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

  • Da li u zemlji, u kojoj je ubijen premijer, iko ima pravo na grešku, kad je bezbednost visokih zvaničnika dovedena u pitanje?

  • Hoće li Meksiko biti prva zemlja u kojoj je narko-kartel preuzeo vlast?

  • Estetska hirurgija u službi kriminala, gde su granice?

  • Revolucionarni metod - nove grudi za 15 minuta

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Kruna Una Mitović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 