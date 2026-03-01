Slušaj vest

Sajam turizma u Beogradu okuplja ključne aktere turističke industrije, pružajući posetiocima više od 500 poslovnih susreta i popuste do 60 odsto na popularne destinacije.

Iskusni putnici već u februaru počinju da razgledaju aranžmane za letovanje, jer je tada moguće plaćanje na više rata, što je česta praksa tokom sajma zbog povoljnih akcija i ponuda.

Ovo je idealno vreme da se na vreme organizujete, napravite plan putovanja i informišete o svim atrakcijama koje su u ponudi.

Najtraženija destinacija među Srbima proteklih godina bila je Grčka, odnosno Halkidiki.

Više od 65 odsto građana Srbije ističe da je Grčka broj jedan kada je u pitanju letovanje.

Grčka se izdvaja po prelepim plažama, gostoprimstvu, hrani i bogatoj kulturi. Najposećeniji delovi su Tasos, Solun i Krf. Posle Grčke, Srbi najviše posećuju Tursku, Italiju i Crnu Goru.

izdvojili smo nekoliko jeftinih ponuda, na zanimljivim destinacijama.

Putovanje na Krit (Grčka)

Ova ponuda obuhvata direktan let iz Beograda za ostrvo Krit, sa terminom polaska 10. juna kada se očekuju idealne letnje temperature od 30°C. Smeštaj je organizovan u mestu Bali, u hotelu sa tri zvezdice koji se nalazi pored samog mora i poseduje sopstvenu privatnu plažu.

Aranžman traje šest dana (pet noćenja) i koncipiran je za tri osobe na bazi ol inkluziv usluge, što znači da je sve uključeno u cenu. Cena ovog kompletnog paketa iznosi 339 evra po osobi.

Egzotični Bali (Indonezija)

Za ljubitelje dalekih destinacija, u ponudi je putovanje na Bali sa polaskom 3. maja iz Budimpešte ili Beča. Aranžman uključuje 12 punih dana, odnosno 11 noćenja u modernom hotelu sa četiri zvezdice u Kuti, koji je od plaže udaljen svega 10 minuta hoda i ima visoku ocenu gostiju (8.3).

Putnici borave u deluks sobi za dvoje, a u cenu je uračunat doručak na bazi švedskog stola, povratna avio karta sa kratkim presedanjem od tri sata, sve takse i prtljag. Cena po osobi iznosi 776 evra, uz napomenu da odmah plaćate 649 evra, dok viza i transfer do hotela nisu uključeni.

Letovanje na Krfu (Grčka)

U samom centru sezone, 1. ili 4. jula, možete otputovati na Krf direktnim letom iz Niša koji traje samo 50 minuta. Smeštaj je obezbeđen u mestu Kavos, u hotelu sa bazenom koji se nalazi na samoj plaži.

Ponuda obuhvata 8 dana (7 noćenja), a cena zavisi od broja osoba: za troje iznosi 249 evra po osobi, dok je za dvoje 279 evra po osobi. U cenu su uključene avio karte, takse i ručni prtljag do 8 kilograma, dok se hrana i lokalne boravišne takse od dva evra po noćenju plaćaju dodatno.