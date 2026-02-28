Slušaj vest

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić predvodio je, u ime Odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, državnu ceremoniju organizovanu povodom obeležavanja Dana sećanja na vladavinu velikog župana Stefana Nemanje u manastiru Studenica.

Uz odavanje najviših državnih i vojnih počasti, državni sekretar Antić poklonio se i celivao mošti velikog župana Stefana Nemanje, pred njegovim kivotom u manastiru Studenica.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- Okupljeni pod svodovima Manastira Studenica, pred moštima Stefana Nemanje, ne sećamo se samo slavne prošlosti, već se zavetujemo da ćemo čuvati jedinstvo, veru i državnost Srbije, onako kako nam je on u amanet ostavio - poručio je državni sekretar.

On je naveo i da nas delo Stefana Nemanje obavezuje da i danas gradimo snažnu, jedinstvenu i dostojanstvenu Srbiju, oslonjenu na svoju duhovnu baštinu i vrednosti koje vekovima čuva Manastir Studenica.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.