Situacija na Bliskom istokudramatično je eskalirala jutros nakon što su snage SAD i Izraela pokrenule masovnu operaciju protiv Irana.

Teheran je odmah odgovorio silovito, gađajući ciljeve u državama koje su domaćini američkim vojnim bazama.

U znak odmazde za napade na svoju teritoriju, Iran je lansirao seriju balističkih raketa i dronova.

Snažne detonacije odjekivale su u Kataru, Abu Dabiju i Kuvajtu, dok su sistemi PVO aktivirani i iznad Dubaija, gde su presretnuti projektili u blizini popularnih turističkih zona.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Većina zemalja u regionu odmah je zatvorila svoj vazdušni prostor, a letovi su obustavljeni.

Iako su vesti o eksplozijama u turističkim centrima poput Dubaija i Dohe uznemirile javnost, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), ističe da u tim zemljama srećom nema puno naših turista, a da oni koji se tamo nalaze treba da budu u kontaktu sa našom ambasadom ili konzularnim predstavništvom.

rts-3.jpg
Aleksandar Seničić Foto: Printscreen RTS

- U ovim zemljama trenutno nema velikog broja naših turista. Najviše naših državljana boravi u Dubaiju, ali ta zemlja nije direktno uključena u ove sukobe kao zaraćena strana. Imamo naše ljude koji rade u Bahreinu i Kataru, ali i te države su za sada van direktnih vojnih dejstava - izjavio je Seničić za Kurir.

Seničić naglašava da je ključno pratiti situaciju iz minuta u minut:

- Putnici koji su planirali putovanja u ove zemlje bi trebalo da ih otkažu, a naši građani koji su tamo treba da budu u stalnom kontaktu sa ambasadama sa kojima će dogovoriti naredne korake i eventualnu evakuaciju, ako za tim bude potrebe - kaže Seničić.

