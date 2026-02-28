Srpski IT stručnjak za Kurir iz Dubaija: Zabrana leta nad Emiratima, zatvoreni vazdušni prostor, gađan i Abu Dabi!
Situacija na Bliskom istoku dramatično je eskalirala jutros nakon što su snage SAD i Izraela pokrenule masovnu operaciju protiv Irana.
Teheran je odmah odgovorio silovito, gađajući ciljeve u državama koje su domaćini američkim vojnim bazama.
U znak odmazde za napade na svoju teritoriju, Iran je lansirao seriju balističkih raketa i dronova.
Snažne detonacije odjekivale su u Kataru, Abu Dabiju, Kuvajtu...
Gađana je i vazduhoplovna baza Al-Dhafra, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koju koriste američke snage.
Međutim, prof. dr Goran Lazarov, stručnjak za sajber bezbednost, koji predaje na fakultetu u Dubaiju, kaže za Kurir da je situacija u tom gradu za sada mirna.
- U UAE je zatvoren vazdušni prostor i svi aerodromi. Gađan je i Abu Dabi. Međutim, nisu se čule nikakve eksplozije ni detonacije. Nastava na fakultetima se odvija normalno. Neki restorani i kafići jesu zatvoreni, ali tako je već nekoliko dana zbog ramazanskog posta. U turističkim delovima grada sve funkcioniše normalno - kaže prof Lazarov.
Prema rečima našeg sagovornika, u Dubajiu ne vlada panika niti se očekuju veće vojne intervencije.
- Glavna baza Al-Dhafra je, koliko mi je poznato, ispražnjena. Niko ne očekuje ozbiljnije probleme. Jedino što je realno očekivati jeste eventualni porast cena određenih proizvoda zbog otežanih troškova logistike i dostave - kaže on.