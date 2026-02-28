Slušaj vest

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da nas u narednih 10 do 15 dana očekuje temperatura iznad proseka za mart i dodaje da će mart biti topao, kao i da će narednih dana biti i manjak padavina.

Todorović je kazao da će temperatura u prvim danima marta biti primerenija srednjoj temperaturi koja je karakteristične za kraj tog meseca.

- Poslednjeg dana februara srednja maksimalna temperatura u Beogradu, a i za većinu mesta je približno isto, 9 stepeni. Od sutra, isto je 9 stepeni, a na kraju marta se očekuje temperatura do 15 stepeni. Kada pogledamo vrednosti temperature koja su zabeležene poslednjih dana i koje će biti narednih 10 do 15 dana, primerenije su drugoj polovini marta, čak i kraju marta. To znači da smo ušli u proleće malo snažnije - rekao je meteorolog.

Što se tiče dalje vremenske prognoze, dodao je da će za dve nedelje doći do zahlađenja, ali da sa ove vremenske distance ne može da kaže kolikog intenziteta će biti to zahlađenje.

U prvoj polovini marta, kako je dodao, neće biti zahlađenja.

"Dobro je što je u decembru bilo dosta kiše"

Todorović navodi da je dobro što je u decembru natprosečno padala kiša.

- Dobro je što je u decembru bilo dosta kiše, natprosečna količina. I u januaru je bila natprosečna količina padavina, tako da smo uhvatili dobre zalihe vlage u zemljištu. To je sad bitno za poljoprivredu, za hidroenergiju - rekao je Todorović.

Navodeći da će u narednih 15 dana biti manjak padavina, Todorović kaže da to priroda sama pravi ravnotežu.

"Uvek postoji opasnost od mraza"

Meteorolog navodi i da opasnost od mraza uvek postoji, kao i da i sada svako jutro ima ponegde mraza.

- U samom centru Beograda ga nema, ali na periferiji grada ima mraza, bilo je juče, prekjuče, pa i danas, to je mali mraz, minus jedan, dva, ali kako odmiče vreme, od utorka će biti malo nešto oblaka, pa ti jutarnji mrazevi će biti slabije izraženi i skoro ih neće biti. Ali, temperatura će generalno biti natprosečno topla, za nekih 5 do 8 stepeni će biti iznad proseka - rekao je Todorović.