OTKRIVENO KOLIKO SE SRPSKIH DRŽAVLJANA NALAZI U IRANU: Hitno se oglasila ambasada Srbije, poznato u kakvom su stanju
U Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) se u ovom trenutku nalazi još 14 državljana Srbije, od kojih sedmoro ima dvojno državljanstvo Irana i Srbije, navela je Ambasada Srbije u Iranu.
- Svi su dobro i u kontaktu su sa Ambasadom - dodaje se.
Ambasada je objavila dežurni kontakt telefon (+98 935 220 6109), kao i preporuke našim državljanima koji se nalaze u Iranu.
- Ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učiniti to što pre; Pratiti objave lokalnih vlasti i pridržavati se preporuka; Izbegavati nepotrebne izlaske na otvoreno; Pratiti preporuke MSP i Ambasade - ističe se iz Ambasade Srbije u Iranu.
