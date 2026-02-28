Slušaj vest

U Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) se u ovom trenutku nalazi još 14 državljana Srbije, od kojih sedmoro ima dvojno državljanstvo Irana i Srbije, navela je Ambasada Srbije u Iranu.

- Svi su dobro i u kontaktu su sa Ambasadom - dodaje se.

Ambasada je objavila dežurni kontakt telefon (+98 935 220 6109), kao i preporuke našim državljanima koji se nalaze u Iranu.

- Ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učiniti to što pre; Pratiti objave lokalnih vlasti i pridržavati se preporuka; Izbegavati nepotrebne izlaske na otvoreno; Pratiti preporuke MSP i Ambasade - ističe se iz Ambasade Srbije u Iranu.

