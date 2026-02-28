Slušaj vest

Veliku pažnju privukla je vest o revolucionarnom metodu - nove grudi za 15 minuta! Petnaest minuta do savršenstva? Reklame obećavaju brzinu, bezbolnost i savršene rezultate.

Ali da li je moguće da ozbiljna hirurška intervencija traje kraće od pauze za ručak? Postavlja se pitanje da li se radi o revoluciji u medicini ili opasnoj komercijalizaciji ženskog tela.

O ovoj temi govorio je Prof. dr Nenad Stepić u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović:

Istakao je da je ovaj zahvat apsolutno bezbedan, ukoliko se sagledaju sve estetske hirurgije dojke a osnovna prednost je što se operacija radi u lokalnoj anesteziji:

- Druga prednost je što nemate uopšte sečenje tkriva, odnosno destrukcije. Već sledeći dan se možete vratiti na posao. Metoda se radi malim rezom u pazuhu od 2cm specijalnim separatorom se pristupa tkivu dojke. Drugim separatorom koji na svom vrhu ima balon, a njihovim napumpavanjem se širi tkivo dojke i u trećem aktu se kroz tu rupicu upucava implantat. Sve je gotovo za 15 minuta.

- Ovo je apsolutno bezbedan zahvat i lep za lekara ali i za pacijenta. Ciljna grupa ove metode su žene koje su protiv estetskih hirurgija u smislu hirurgije dojke. Svedoci smo da su žene težile ka ekstremima.

Nedostaci metode

Kako tvrdi, nedostatak metode je da se ne mogu grudi mnogo uvećati, te da je ovaj zahvat namenjen ženama koje su zadovoljne svojim grudima li žele da im vrate jedrost ili povećaju veličinu za jedan broj i to je maksimum ove metode:

- Obično se žene odlučuju za velike grudi ali veliki implanti nose samo probleme, a takve grudi ne mogu dugi niz godina da izgledaju lepo. Mi smo hirurški uvek bili u korak sa svetom. Mene su prepoznali kao hirurga koji će moći da nosi ovu priču i biću za godinu dana jedini koji će ovo raditi.

Dodaje i da je specifičnost implantata što ima oblik dijamanta, za razliku od običnog koji je sa jedne strane ravan:

- Na osnovu izbačenosti grudnog koša daje veću ekspresiju sa manjim volumenom i to mu je iosnova prednost. On je mekan, rastegliv i imitra položaj dojke. Ova metoda je hirurška i jednostavnija od svih ostalih.

