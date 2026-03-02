Slušaj vest

Postoje priče koje su toliko teške da razum teško može da ih prihvati, a jedna od njih je sudbina Mileve Lazarević iz sela Šadići kod Vlasenice.

Ova heroina, tiha i dostojanstvena u svom neizmernom bolu, postala je simbol stradanja srpskih majki koje su u temelje Republike Srpske ugradile ono najvrednije što su imale - živote svojih sinova.

U krvavom piru muslimanskih snaga 1992. godine, Milevi su na kućnom pragu ubijena tri sina - Boro, Savo i Stanko.

Priča o njima objavljena je na Fejsbuk stranici "Uskok", a mi vam je prenosimo u celosti:

"Mileva Lazarević iz sela Šadići kod Vlasenice, majka tri poginula junaka VRS i jedna od mnogih Srpskih majki koje su životima svojih sinova odbranili Republiku Srpsku:

Životima mnogih junaka odbranjena je Republika Srpska. Foto: Tik Tok Printscreen/komanda_brend_

Boro Lazarević (31),

Savo Lazarević (29),

Stanko Lazarević (26).

Ovoj poštenoj i čestitoj ženi, muslimanski vojnici su 1992. na kućnom pragu ubili trojicu sinova, dva zeta, dva sestrića kao i veliki broj bliže i dalje rodbine.

Suprug Vlado je otrovan još 1991. godine a ćerka Milka je od prevelike tuge za braćom tragično preminula.

"Pred sam početak rata, decembra 1991. godine otrovan je moj suprug Vlado. Nikada nismo saznali od čega, ali sumnjamo da je otrovan u prodavnici koju je držao jedan musliman. Svenuo je kao biljka, za 10 dana.

Nisam ga ni oplakala, a osvanuo je rat i ubrzo je naše selo, Šadići, popaljeno, a mi izbjegli u Vlasenicu. Ubijen je prvo jedan sin. Prije nego što će mi biti ubijeni sinovi Savo i Stanko, kćerki Milki Vuković je ubijen suprug. Nismo ga pošteno ni oplakali, a onda su mučki i svirepo ubijeni moji sinovi Savo i Stanko.

Tela dovezli traktorom

Foto: Printscreen YouTube

U toj zasjedi je još 13 ljudi stradalo, a kada su ih dovezli traktorom ja sam se onesvijestila. Tuga me je s nogu oborila... Uzmem njihove slike pa pričam s njima. Sama se ispričam i isplačem i onda ućutim... Ali, ja sam ponosna na njih mrtve. Ponosim se. Imala sam djecu, daj Bože da ih svako onakve ima. I ponosno idem kad mogu da idem" - ispričala je prije nekoliko godina Mileva.

Zoran, jedini Milevin preživeli sin, ispričao je:

Pogazili obećanje

U selu Šadići ubijeno je 29 ljudi. Foto: Printscreen/Youtube

- Ako se i ovo srpsko selo zatre, kako će naši potomci znati da kažu ko su i odakle su. Sa 16 godina sam morao da uzmem pušku, tri brata su mi ubijena na ognjištu. I ja treba sve to da zaboravim ili napustim? Nema šanse. Zbog moje mrtve braće ću se boriti sve dok sam živ. Muslimani su došli preko brda, iz komšijskog sela Cerska.

Samo par mjeseci ranije smo se sa njima dogovorili da oni čuvaju nas od njihovih zlih ljudi, a mi njih od naših. Obećali.