Vozač autobusa Milan Milošević iz Loznice, koji je juče vozio na liniji od Novog Sada do Loznice, pronašao je novčanik jedne putnice.

Ona je, kako se navodi u objavi "Jadar pres Loznica", izgubila novčanik pre nego što je izašla u Šapcu.

U novčaniku Zorice Jeremić je bila veća svota novca i lična dokumenta.

Kako se navodi u objavi, vozača Milana ne zanima tuđe, pa se javio sa molbom da se pronađe žena i vrati joj se novac.

"Ukoliko je neko poznaje, molim vas, da nam javi ili njoj i da nas ona kontaktira. Molim vas da podelite ovaj post. Hvala svima, a posebnu zahvalnost našem dobrom sugrađaninu Milanu, malo je ovakvih ljudi", piše u objavi na Instagram stranici "Jadar pres Loznica" .