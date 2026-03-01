Slušaj vest

Svetom arhijerejskom liturgijom i sečenjem slavskog kolača, u subotu, 28. februara, biće obeležena slava hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Leskovcu. Ovogodišnji domaćin je gradonačelnik Goran Cvetanović, saopštavaju iz lokalne samouprave.

Početak arhijerejske ligurgije je u 8 sati.

Grad Leskovac poziva sve građane i vernike da prisustvuju liturgiji i priključe se obeležavanju hramovne slave.

“Radovi na oslikavanju hrama i to na površini od 1.917 metara kvadratnih nastavljaju se i u tekućoj godini. Lokalna samouprava je za ove namene isplatila ukupno 59.855.687 dinara”, navode u saopštenju.

