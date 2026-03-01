U Leskovcu će se 28. februara obeležiti slava hrama Svetog Simeona Mirotočivog, uz arhijerejsku liturgiju i sečenje slavskog kolača.
Svetom arhijerejskom liturgijom i sečenjem slavskog kolača, u subotu, 28. februara, biće obeležena slava hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Leskovcu. Ovogodišnji domaćin je gradonačelnik Goran Cvetanović, saopštavaju iz lokalne samouprave.
Početak arhijerejske ligurgije je u 8 sati.
Grad Leskovac poziva sve građane i vernike da prisustvuju liturgiji i priključe se obeležavanju hramovne slave.
“Radovi na oslikavanju hrama i to na površini od 1.917 metara kvadratnih nastavljaju se i u tekućoj godini. Lokalna samouprava je za ove namene isplatila ukupno 59.855.687 dinara”, navode u saopštenju.
Kurir.rs/Jugmedia
