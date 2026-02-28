Društvo
AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Svi putni pravci prohodni i bez snega
Slušaj vest
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju četiri sata, a na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Kako su naveli, na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su svi putni pravci prohodni i bez snega.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši