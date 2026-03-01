Slušaj vest

Grad Leskovac u organizaciji sa Opštom bolnicom i Domom zdravlja u nedelju, 1. marta, povodom Svetskog dana sluha, u prostorijama Službe za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju u Domu zdravlja organizuje proveru sluha bez uputa i zakazivanja.

Pregledi će se obavljati u periodu od 9 do 12 časova.

Svi zainteresovani građani u ovom periodu mogu prekontrolisati sluh u navedenom terminu u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Kurir.rs/Jugmedia

