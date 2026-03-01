Slušaj vest

U Svečanoj sali grada Leskovca uz prisustvo rodbine i prijatelja, u emotivnoj atmosferi podeljeno je 23 ugovora budućim vojnicima, 21 za dobrovoljno služenje vojnog roka i dva za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire.

Načelnik Centra Ministarstva odbrane Leskovac potpukovnik Goran Petrović na jučerašnjoj dodeli ugovora je istakao da se za dobrovoljno služenje vojnog roka na teritoriji centra Ministarstva odbrane Leskovac prijavilo ukupno 37, od toga 33 kandidata muškog pola i četiri ženskog. Za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire ukupno pet kandidata od toga četiri kandidata muškog pola i jedna devojka.

Juče je realizovano upućivanje ukupno 23 kandidata, 21 kandidat je za dobrovoljno služenje vojnog roka, 19 kandidata muškog pola i dve devojke i dva kandidata muškog pola za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficira.

Potpukovnik Petrović naglasio je da su se u odnosu na decembarski rok prošle godine prijavila više četiri kandidata.

Izrazio je zadovoljstvo što na svečan način zajedno sa gradom realizuje ispraćaj kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervnog oficira u martovskom roku.

„Prisutni mladići i devojke koji su se opredelili za dobrovoljno služenje vojnog roka će u narednih 6 meseci služiti vojni rok u jedinicama Vojske Srbije, gde će od centara za osnovnu obuku, centara za specijalističku obuku do jedinica Vojske Srbije nadograđivati stečena znanja i svoje veštine. Kandidati za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire takođe će u narednih šest meseci na Vojnoj akademiji steći potrebna znanja i veštine za rad u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije“, objasnio je potpukovnik Petrović.

Petrović je istakao da je u svakom roku sve veća zainteresovanost za služenje vojnog roka sa oružjem mladih momaka i devojaka i dodao da taj podatak potvrđuje sve veći broj kandidata sa teritorije Jablaničkog upravnog okruga.

„Dragi kandidati, čestitam vam na hrabrosti i spremnosti da radite na sebi i služite svojoj otadžbini. Ovim gestom ste pokazali koliko istinski volite našu Srbiju, a takav patriotizam zaslužuje i poštovanje i divljenje. Dosledni ste naslednici naših predaka, na to vam se posebno divim i odajem vam posebno priznanje. Vaši roditeli i prijatelji rado se sećaju vojničkih dana i to svima nama ostaje urezano za sva vremena, a stečajna prijateljstva i drugarstva su večna. Kao i do sada časno služite svome narodu i budite ponos svojoj otadžbini, porodica i predaka“, poručio je potpukovnik Petrović i zahvalio se roditeljima kandidata koji su ih odgajali u duhu patriotizma.

U ime gradonačelnika Leskovca obratila se njegova zamenica Lidija Dimitrijević i istakla da odluka kandidata nije samo formalnost, već izraz zrelosti, odgovornosti i spremnosti da svoj lični interes stave iza opšteg dobra.