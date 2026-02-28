Slušaj vest

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu oglasila se povodom aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku.

Naime, ambasada je na društvenoj mreži Iks objavila link sa uputstvom Stejt departmenta u kojima se građanima SAD širom sveta savetuje opez:

"Nakon pokretanja američkih borbenih operacija u Iranu, Amerikanci širom sveta, a posebno na Bliskom istoku, trebalo bi da slede smernice u najnovijim bezbednosnim upozorenjima koje je izdala najbliža američka ambasada ili konzulat", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Moguće je da će doći do poremećaja u putovanju zbog periodičnog zatvaranja vazdušnog prostora. Stejt department savetuje Amerikancima širom sveta da budu povećani oprezni. Prijavite se na https://step.state.gov da biste primali najnovija bezbednosna upozorenja i pratite kanal Savezni department SAD - Bezbednosna ažuriranja za građane SAD na WhatsApp. Kada planirate putovanje, pažljivo pročitajte naše savete za putovanja, informacije o zemljama i sva nedavna upozorenja na https://travel.state.gov/en/international-travel.html".

