Slušaj vest

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu oglasila se povodom aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku.

Naime, ambasada je na društvenoj mreži Iks objavila link sa uputstvom Stejt departmenta u kojima se građanima SAD širom sveta savetuje opez:

"Nakon pokretanja američkih borbenih operacija u Iranu, Amerikanci širom sveta, a posebno na Bliskom istoku, trebalo bi da slede smernice u najnovijim bezbednosnim upozorenjima koje je izdala najbliža američka ambasada ili konzulat", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Moguće je da će doći do poremećaja u putovanju zbog periodičnog zatvaranja vazdušnog prostora. Stejt department savetuje Amerikancima širom sveta da budu povećani oprezni. Prijavite se na https://step.state.gov da biste primali najnovija bezbednosna upozorenja i pratite kanal Savezni department SAD - Bezbednosna ažuriranja za građane SAD na WhatsApp. Kada planirate putovanje, pažljivo pročitajte naše savete za putovanja, informacije o zemljama i sva nedavna upozorenja na https://travel.state.gov/en/international-travel.html".

Sve najnovije informacije o situaciji na Bliskom istoku pratite u našem blogu uživo klikom ovde.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaOGLASIO SE TRAMP: Sukob sa Iranom ima mnogo izlaznih tačaka! Mogu ga produžiti i preuzeti kontrolu nad svim ili završiti za nekoliko dana
tramp2.jpg
PlanetaAMERIKA I IZRAEL POČINILI STRAŠAN MASAKR: Direktno pogođena ženska škola na jugu Irana, najmanje 85 mrtvih! Evo zašto je GAĐANA! (VIDEO)
Iran.jpg
PlanetaIRAN NASTAVIO ODMAZDU! Počeo drugi talas napada na američke vojne baze, poletele razorne hipersonične rakete "FATAH"! (VIDEO)
američka baza Južna Koreja.jpg
Planeta"TRAMP SA GOLF TERENA PRATI RAT, NIJE MU BITAN NAROD, VEĆ SAMO REŽIM!" Predsednik Amerike odbacio UN, stručnjaci analizirali: Ovakav ishod je neminovan
donald trump.jpg