Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo je građane da se do daljeg uzdrže od putovanja u Iran, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein zbog pogoršane bezbednosne situacije na Bliskom istoku, dok je onima koji se već nalaze u tim zemljama upućen apel da budu maksimalno oprezni i u stalnom kontaktu sa nadležnim ambasadama.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Podsećamo da su zbog naglog pogoršanja bezbednosne situacije i ratnih dejstava u regionu Bliskog istoka, ambasade Republike Srbije objavile upozorenja i preporuke da se do daljnjeg uzdrži od svake vrste putovanja u Iran, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein.

Državljanima Republike Srbije koji se već nalaze u navedenim državama savetuje se da sačuvaju pribranost i postupaju smireno, da prioritetno posvete pažnju ličnoj bezbednosti, dosledno se pridržavaju preporuka i uputstava lokalnih vlasti, kao i da redovno prate obaveštenja nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije. Imajući u vidu poremećaje i obustave vazdušnog saobraćaja u delu regiona, putnicima se preporučuje da budu u kontinuiranom kontaktu sa svojim avio-kompanijama radi pravovremenog informisanja o daljim koracima i mogućnostima nastavka putovanja.

Građanima Republike Srbije preporučuje se da se do daljeg uzdrže od svake vrste putovanja u Izrael, a onima koji se nalaze u Izraelu preporučuje se da prioritetno posvete pažnju ličnoj bezbednosti, da prate instrukcije nadležnih izraelskih organa, kao i da se jave Ambasadi Republike Srbije u Tel Avivu putem WhatsApp broja: +972 52 6315620 ili elektronske pošte srb.emb.israel@mfa.rs, radi koordinacije aktivnosti u vezi sa napuštanjem teritorije Izraela.

Ambasada Republike Srbije u Iranu državljanima Srbije koji se nalaze u toj zemlji izdala je preporuke da, ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učine to što pre, da pratite objave lokalnih vlasti i dosledno se pridržavaju njihovih preporuka, da izbegavaju nepotrebne izlaske i boravak na otvorenom, kao i da prate preporuke Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade. Prema raspoloživim informacijama, u Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) trenutno se nalazi 14 državljana Srbije, uključujući sedam lica sa dvojnim državljanstvom Irana i Srbije i svi su dobro i u redovnom su kontaktu sa Ambasadom, a građanima je dostupan i dežurni kontakt telefon Ambasade: +98 935 220 6109.

Državljanima Republike Srbije koji se nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima savetuje se da sačuvaju pribranost i postupaju smireno, da se dosledno pridržavaju preporuka i uputstava lokalnih vlasti, kao i da redovno prate obaveštenja Ambasade Republike Srbije u Abu Dabiju. Zbog pogoršanja bezbednosne situacije, vazdušni saobraćaj u UAE i delu regiona trenutno je privremeno obustavljen. Putnicima se preporučuje da budu u kontinuiranom kontaktu sa svojim avio-kompanijama radi pravovremenog informisanja o daljim koracima i mogućnostima nastavka putovanja.

Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju na raspolaganju je svim državljanima Republike Srbije za dodatne informacije i potrebnu konzularnu pomoć putem broja telefona: +971 54 506 7972.

Ambasada Republike Srbije u Kuvajtu stoji na raspolaganju svim državljanima Republike Srbije za dodatne informacije i potrebnu konzularnu pomoć putem broja telefona: +96525375042

Podsećamo da je za sve navedene zemlje u sistemu saveta za putovanja preporuka promenjena na crveni nivo, što znači da se putovanje u ove države ne savetuje do daljeg.", glasi saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije.