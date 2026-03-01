Slušaj vest

Godine 1971. Beograd je doživeo prizor kakav se ne pamti – prava španska korida na Tašmajdanu. Nije to bila samo egzotična atrakcija, već deo mnogo šire, zakulisne diplomatije. Dok su politički odnosi Jugoslavije i Španije dobijali nove obrise, arena je postala pozornica na kojoj se, uz bikove i matadore, vodila tiha politička igra.

Spektakl je bio pažljivo režiran. Čak je i spiker preko razglasa davao uputstva publici kako da navija, pokušavajući da objasni pravila koride i da stvori atmosferu kakva priliči iberijskom običaju. Među gostima su se našle i poznate ličnosti iz svetskog džet-seta – ljubavnik Ave Gardner i prijatelj Ernesta Hemingveja, čovek koji je doneo duh Andaluzije u srce Beograda.

Ali onda je usledilo iznenađenje koje niko nije mogao da isplanira. Kada je borba počela, beogradska publika instinktivno je zauzela stranu – ne matadora, već bika. Aplauzi i uzvici podrške životinji zapanjili su strane goste, koji su tek tada shvatili da Beograd ima sopstveni moralni kompas i da spektakl ne znači nužno i prihvatanje pravila igre.

- Zašto je španska korida organizovana baš u Beogradu?

- Kakvu je ulogu imala u diplomatskim odnosima?

- Ko su bili slavni gosti na Tašmajdanu?

- I zašto je publika navijala za bika?

Sve to otkriva Momčilo Petrović u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira“.

