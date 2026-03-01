Vremenska prognoza
Prolećni dan! Nedelja za uživanje - hladno jutro, a onda do 19 stepeni
U Srbiji će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar istočni i jugoistočni, slab do umeren, u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak.
Jutarnja temperatura od minus pet do četiri, a najviša dnevna od 13 do 19.
Foto: RHMZ
U Beogradu posle svežeg jutra sunčano i toplo vreme.
Vetar jugoistočni, slab do umeren. Jutarnja temperatura od nula do četiri, a najviša dnevna oko 17.
