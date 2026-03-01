Slušaj vest

U Srbiji će danas posle hladnog jutra biti pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar istočni i jugoistočni, slab do umeren, u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak.

Jutarnja temperatura od minus pet do četiri, a najviša dnevna od 13 do 19.

Screenshot 2026-03-01 001351.jpg
Foto: RHMZ

U Beogradu posle svežeg jutra sunčano i toplo vreme.

Vetar jugoistočni, slab do umeren. Jutarnja temperatura od nula do četiri, a najviša dnevna oko 17.

