Bodrum je sinonim za egejsku eleganciju. Grad bele arhitekture, skrivenih uvala i jedinstvene kombinacije istorije i savremenog letnjeg života. Nekadašnji Halikarnas, poznat po Mauzoleju u Halikarnasu - jednom od sedam svetskih čuda starog sveta, danas je jedna od najpoželjnijih destinacija turske obale, ali bez gubitka autentičnog karaktera.

Ono što Bodrum izdvaja nije samo pejzaž, već atmosfera. Dani protiču između mora i hlada borova, dok večeri donose diskretnu živost marina, restorana i šetališta. Ovde odmor nije bučan ni nametljiv, on je uređen, smiren i estetski oblikovan.

Foto: Promo

U zalivima južno od grada, gde priroda dominira pejzažom, boravak dobija drugačiju dimenziju. More je bliže, prostor je otvoreniji, a tempo sporiji. To je Bodrum za one koji traže balans — između privatnosti i sadržaja, između prirode i organizovanog odmora.

U tom okruženju, u mestu Yalıçiftlik nalazi se Hapimag Sea Garden Resort 5★ , hotel koji gostima pruža luksuzan odmor osmišljen u potpunoj harmoniji sa prirodom.

Foto: Promo

Hapimag Sea Garden Resort prostire se na impresivnih 191.000 m2, a ime je dobio po prostranim, pažljivo uređenim vrtovima koji se kaskadno spuštaju sve do tirkiznog Egejskog mora. Okružen netaknutom prirodom, hotel je osmišljen tako da gostima pruži osećaj privatnosti, mira i potpune relaksacije.

Resort raspolaže sa 285 soba, među kojima su 20 porodičnih soba i 3 apartmana. Sve sobe su moderno opremljene i poseduju LCD TV, Wi-Fi, klima-uređaj, ketler sa setom za kafu i čaj, telefon, mini bar (voda, pivo i soft pića), sef, kupatilo sa fenom za kosu i balkon.

Hotel se nalazi na sopstvenoj peščano-šljunkovitoj plaži, a korišćenje ležaljki, suncobrana i peškira na plaži i kod bazena uključeno je u cenu boravka.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, sa samoposluživanjem i bogatim izborom jela u glavnom restoranu za doručak, ručak i večeru, uz à la carte restorane turske i internacionalne kuhinje, kao i gril restoran.

Gostima su na raspolaganju Sunset bar, Lobby bar (24h, dok se alkoholna pića služe do 02.00), Bar 94 i Club Laguna. U okviru usluge uključeni su obroci u glavnom restoranu, užine, kao i domaća alkoholna i bezalkoholna pića. Za boravak od 7 noćenja obezbeđen je vaučer za korišćenje jednog à la carte restorana.

Hapimag Sea Garden Resort 5★ nudi raznovrstan izbor aktivnosti – od fitnessa, stonog tenisa i košarke do odbojke, mini fudbala, aerobika i gimnastike u vodi, kao i organizovanih pešačkih tura kroz prirodu.

Foto: Promo

Za najmlađe goste tu su dečiji bazen, Mini Club (4–7 godina), Maxi Club (8–11 godina) i Youth Club (12–16 godina), uz svakodnevne animacije, tematske dane, igre, potragu za blagom i mini disko.

Za opuštanje i regeneraciju, Knidos Spa centar nudi saunu i tursko kupatilo.

Hotel se nalazi u mestu Yalıçiftlik, oko 19 km od centra Bodruma, dok je aerodrom Milas udaljen približno 45 km, što ga čini pogodnim izborom za goste koji žele mirno okruženje, a istovremeno dobru povezanost sa gradskim sadržajima.

Foto: Promo

Hapimag Sea Garden Resort 5★ predstavlja savršen izbor za porodice, parove i sve koji žele luksuzan, ali opušten odmor u srcu Egeja – tamo gde se priroda, more i vrhunska usluga stapaju u jedno nezaboravno iskustvo.

Turistička agencija 1 A Travel svojim klijentima omogućava dodatnu pogodnost – do 5% ekstra popusta (u zavisnosti od načina plaćanja) za sve putnike koji rezervaciju realizuju direktno u poslovnicama 1 A Travel, lično ili putem telefona, kao i putem online rezervacije na sajtu.

Promo kod LETO2026 unosi se u poslednjem koraku online rezervacije, a dodatni popust važi za rezervacije napravljene najkasnije do 8. marta.

Foto: Promo

Kompletna ponuda hotela i termina putovanja dostupna je na zvaničnom sajtu agencije, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete, tim 1 A Travel stoji vam na raspolaganju putem call centra na broj 011 655 78 00.