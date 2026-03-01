Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju oko četiri sata.
AMSS: Tokom dana očekuje se veći broj vozila na prilazima gradovima, ali i vikendaša
Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se tokom dana očekuje veći broj vozila na prilazima većim gradovima kao i na putevima koji vode ka izletištima i vikend naseljima.
Za putnička vozila na granici nema zadržavanja, kao ni na naplatnim rampama.
Kurir.rs/Beta
