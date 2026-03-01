Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da se tokom dana očekuje veći broj vozila na prilazima većim gradovima kao i na putevima koji vode ka izletištima i vikend naseljima.

Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju oko četiri sata.

Za putnička vozila na granici nema zadržavanja, kao ni na naplatnim rampama.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoSRBI ZAGLAVLJENI NA EGZOTIČNOM OSTRVU! 17 naših državljana više od 10 sati na aerodromu na Zanzibaru – nema leta, nema informacija!
Zanzibar
DruštvoProlećni dan! Nedelja za uživanje - hladno jutro, a onda do 19 stepeni
Ljudi u parku sede na klupicama i uživaju u suncu
DruštvoObičaj je da se danas pomogne bratu, prijatelju, komšiji koji je u nevolji: Slavimo Svetog Pamfila, Porfirija i ostalih 10 mučenika
3370500-sve-ls.jpg
DruštvoŠok cene za leto 2026! Aranžmani već od 249€, uključeni avion, smeštaj i prtljag – evo koje je ostrvo ubedljivi favorit!
hotel sa zvezdicama letovanje putovanje
DruštvoKrečenje skuplje za 10 odsto: Stan od 60 kvadrata ne može ispod 270€, a to je samo početak! Moler Dragan izneo detaljnu računicu!
moler.jpg