Slušaj vest

Novi dan osvanuo je za 17 državljana Srbije, ali povratka kući i dalje nema. Putnici su i danas zaglavljeni na Zanzibaru, nakon što im je let za Dubai više puta odlagan, bez zvanične odluke o otkazivanju, a neizvesnost se iz sata u sat produbljuje.

Iako su prethodne noći, posle više od deset sati čekanja na aerodromu, vraćeni u hotel, troškove smeštaja snose sami, iako je putovanje kupljeno kao organizovani aranžman. Kako navode, nikakvu konkretnu pomoć nisu dobili, niti im je rečeno kada bi mogli da nastave putovanje.

Putnici su na Zanzibar doputovali upravo preko Dubaija, a istom rutom trebalo je i da se vrate. Međutim, avio-kompanija Flydubai, prema njihovim tvrdnjama, nije ponudila alternativni let, već se polazak samo iznova pomera, čime putnici ostaju bez prava na povraćaj novca i bez mogućnosti da sami kupe druge karte.

Među zaglavljenima je i Aleksandra Mitrović iz Sremske Mitrovice, koja kaže da je situacija iscrpljujuća i da se putnici osećaju prepušteno sami sebi.

„Let nam samo odlažu. Da ga otkažu, morali bi da nam vrate pare. Ovako nas samo zavlače. Sami plaćamo hotel, nemamo informacije, nemamo ni osnovne uslove. Jedan od putnika stalno dežura na aerodromu, nema spavanja jer ne znamo šta će se desiti“, kaže Aleksandra.

Ona navodi i da putnici nisu čekirani, jer se status leta stalno menja, kao i da ne mogu da stupe u kontakt sa turističkom agencijom, jer se javlja samo automatska sekretarica.

U grupi se nalaze građani Srbije iz Sremske Mitrovice, Šapca, Beograda, Sombora i Novog Sada, a pojedini putnici navode da se više srpskih državljana nalazi u sličnoj situaciji i u Dubaiju i Omanu.

Putnici su se obratili i Ambasadi Srbije u Najrobiju, ali ni nakon više od 15 sati nisu dobili odgovor.

Prema dostupnim informacijama, problemi sa povratkom povezani su sa poremećajima u avio-saobraćaju na Bliskom istoku, zbog kojih je došlo do privremenog zatvaranja pojedinih vazdušnih prostora, što je direktno uticalo na letove ka i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zvaničnih informacija o normalizaciji saobraćaja za sada nema.

KO JE KRIV I ŠTA PUTNICI MOGU DA TRAŽE

U ovakvim situacijama odgovornost zavisi od toga da li je kupljena samo avionska karta ili organizovani turistički aranžman. Kod avio-kompanija prava putnika se u punom obimu aktiviraju tek kada je let zvanično otkazan ili označen kao značajno odložen, dok se kod organizovanih putovanja, prema Zakonu o turizmu Republike Srbije, od turističke agencije očekuje asistencija putnicima u vanrednim okolnostima, uključujući pomoć, informisanje i organizaciju ili pokrivanje troškova smeštaja i povratka.