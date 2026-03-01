Slušaj vest

Letovanje na Zanzibaru koje je trebalo da bude poklon za 18. rođendan pretvorilo se u višednevnu agoniju, nakon što su zbog poremećaja u avio-saobraćaju i zatvaranja pojedinih vazdušnih prostora obustavljeni letovi preko Dubaija, ostavljajući putnike bez jasnih informacija o povratku kući.

Ono što je trebalo da bude bezbrižan odmor i slavlje punoletstva, za Branku Rosić i njenu sestru Vanju pretvorilo se u stres, neizvesnost i borbu da se uopšte domognu Evrope. Zbog haosa u avio-saobraćaju, Branka je sa drugaricom ostala zaglavljena na Zanzibaru, daleko od kuće i bez jasnih informacija kada će se vratiti.

Kako Branka svedoči za Kurir, u subotu su krenule ka aerodromu, ali su već tada obaveštene da su letovi preko Dubaija nemogući, zbog čega su vraćene nazad u hotel.

- Vratili su nas u hotel, ali ovde sve plaćamo o svom trošku. Dobili smo samo tri noći besplatno, dok se hrana dodatno naplaćuje, kao i svako naredno noćenje. U toj situaciji vam niko ništa konkretno ne objašnjava, a računi samo rastu - kaže Branka.

U haosu koji je usledio, jedinu realnu šansu da se vrate u Evropu dobile su zahvaljujući porodicama iz Hrvatske – Mikas i Stopfer, koje su se sa njima takođe zatekle zaglavljene na ostrvu.

Porodica iz Hrvatske koja je pomogla Branki i njenoj sestri Foto: Privatna arhiva

- Oni su nam kupili avionske karte - iz Tanzanije do Adis Abebe, pa zatim do Beča. To je bila jedina opcija da dođemo do Evrope. Karte koštaju oko 2.000 evra po osobi, naravno o našem trošku. Moj tata će im novac naknadno uplatiti, jer niko od nas nije imao toliku količinu gotovine kod sebe - objašnjava Branka.

Dodaje da bez njihove pomoći ne bi imale nikakvo rešenje.

Skaču cene karata

- Da nije bilo njih, mi ne bismo imale let. Ko nosi 2.000, 3.000 ili čak 5.000 evra u kešu? Cene karata skaču iz minuta u minut, neke su u jednom trenutku dostigle i 5.000 evra. Sve nam je preselo.

Posebno ističe ljudskost ljudi koji su im pomogli.

- Ti ljudi su nas videli prvi put u životu i odlučili da pomognu. Porodice Mikas i Stopfer, sa decom, ukupno sedmoro ljudi. Spasili su nas. Svaka im čast.

Situaciju dodatno otežava činjenica da povratak ne počinje odmah.

– Prema trenutnom planu, krećemo tek 4. marta, što znači još nekoliko dana čekanja, dodatnih troškova i potpune neizvesnosti. Sve se menja iz sata u sat – kaže Branka.

Emocionalni teret, kako priznaje, dodatno je pojačan ličnim razlogom.

- Ovo letovanje je bilo poklon mojoj sestri Vanji za njen 18. rođendan. Trebalo je da bude uspomena za ceo život, a pretvorilo se u stres i brigu. Pored svega, osećam i ogromnu odgovornost zbog nje, jer smo ovde zajedno i prolazimo kroz sve ovo – navodi Rosić.

Deca pčovraćaju od stresa

Stres je, kako kaže, ostavio ozbiljne posledice.

– Svi smo pod ogromnim pritiskom. Deca povraćaju, ja povraćam od stresa. Nije mi ni do kupanja ni do mora. U ovoj nevolji ovde samo gledaju šta još mogu da nam naplate. Imam osećaj da nam deru kožu s leđa. Još sam u šoku.