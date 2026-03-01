Hrvati pomogli Srpkinjama koje su zaglavljene na Zanzibaru: Branka sa sestrom proživljava pakao: "Deca povraćaju od stresa, cene skaču"
Letovanje na Zanzibaru koje je trebalo da bude poklon za 18. rođendan pretvorilo se u višednevnu agoniju, nakon što su zbog poremećaja u avio-saobraćaju i zatvaranja pojedinih vazdušnih prostora obustavljeni letovi preko Dubaija, ostavljajući putnike bez jasnih informacija o povratku kući.
Ono što je trebalo da bude bezbrižan odmor i slavlje punoletstva, za Branku Rosić i njenu sestru Vanju pretvorilo se u stres, neizvesnost i borbu da se uopšte domognu Evrope. Zbog haosa u avio-saobraćaju, Branka je sa drugaricom ostala zaglavljena na Zanzibaru, daleko od kuće i bez jasnih informacija kada će se vratiti.
Kako Branka svedoči za Kurir, u subotu su krenule ka aerodromu, ali su već tada obaveštene da su letovi preko Dubaija nemogući, zbog čega su vraćene nazad u hotel.
- Vratili su nas u hotel, ali ovde sve plaćamo o svom trošku. Dobili smo samo tri noći besplatno, dok se hrana dodatno naplaćuje, kao i svako naredno noćenje. U toj situaciji vam niko ništa konkretno ne objašnjava, a računi samo rastu - kaže Branka.
U haosu koji je usledio, jedinu realnu šansu da se vrate u Evropu dobile su zahvaljujući porodicama iz Hrvatske – Mikas i Stopfer, koje su se sa njima takođe zatekle zaglavljene na ostrvu.
- Oni su nam kupili avionske karte - iz Tanzanije do Adis Abebe, pa zatim do Beča. To je bila jedina opcija da dođemo do Evrope. Karte koštaju oko 2.000 evra po osobi, naravno o našem trošku. Moj tata će im novac naknadno uplatiti, jer niko od nas nije imao toliku količinu gotovine kod sebe - objašnjava Branka.
Dodaje da bez njihove pomoći ne bi imale nikakvo rešenje.
Skaču cene karata
- Da nije bilo njih, mi ne bismo imale let. Ko nosi 2.000, 3.000 ili čak 5.000 evra u kešu? Cene karata skaču iz minuta u minut, neke su u jednom trenutku dostigle i 5.000 evra. Sve nam je preselo.
Posebno ističe ljudskost ljudi koji su im pomogli.
- Ti ljudi su nas videli prvi put u životu i odlučili da pomognu. Porodice Mikas i Stopfer, sa decom, ukupno sedmoro ljudi. Spasili su nas. Svaka im čast.
Situaciju dodatno otežava činjenica da povratak ne počinje odmah.
– Prema trenutnom planu, krećemo tek 4. marta, što znači još nekoliko dana čekanja, dodatnih troškova i potpune neizvesnosti. Sve se menja iz sata u sat – kaže Branka.
Emocionalni teret, kako priznaje, dodatno je pojačan ličnim razlogom.
- Ovo letovanje je bilo poklon mojoj sestri Vanji za njen 18. rođendan. Trebalo je da bude uspomena za ceo život, a pretvorilo se u stres i brigu. Pored svega, osećam i ogromnu odgovornost zbog nje, jer smo ovde zajedno i prolazimo kroz sve ovo – navodi Rosić.
Deca pčovraćaju od stresa
Stres je, kako kaže, ostavio ozbiljne posledice.
– Svi smo pod ogromnim pritiskom. Deca povraćaju, ja povraćam od stresa. Nije mi ni do kupanja ni do mora. U ovoj nevolji ovde samo gledaju šta još mogu da nam naplate. Imam osećaj da nam deru kožu s leđa. Još sam u šoku.
Dok čeka nastavak putovanja, Branka kaže da joj je jedina uteha to što su, zahvaljujući ljudima koje do juče nije poznavala, ipak uspeli da pronađu izlaz iz situacije koja je za mnoge ostala bez rešenja.