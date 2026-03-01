Kurir televizija pripremila je gledaocima serijal originalnih emisija „Godina sa ...“, ekskluzivne intervjue sa muzičkim zvezdama koje su obeležile godinu za nama, ali i mnoge godine unazad! Ove nedelje, 1. marta, od 16.00, gledaćete priču pevačice Jelene Karleuše.

Pop diva Jelena Karleuša nakon 20 godina prošetala je Knez Mihailovom ulicom i to pred kamerama Kurir televizije. U ekskluzivnom intervjuu odgovorila je na mnoga goruća pitanja: o odnosu sa estradom, kolegama, "Pinkovim Zvezdama", ali i o privatnom životu i odnosu sa ćerkama. Saznajte na kakve smo reakcije naišli od slučajnih prolaznika šetajući centrom našeg glavnog grada sa malom od skandala.