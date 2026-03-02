Slušaj vest

U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima prolazno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -3 do pet stepeni, a najviša od 14 do 19, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Zatim pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i toplo. U sredu uveče u zapadnoj polovini zemlje, a tokom noći ka četvrtku i u četvrtak i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak - navodi RHMZ.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom kaže za Kurir da je pred nama prevrtljiv mesecu kom ćemo samo u toku jednog dana prolaziti kroz sva godišnja doba.

Temperature su iznad proseka za ovo doba godine Foto: Kurir/D. Č.

- Definitivno će Balkan, a sa njim naravno i Srbija, u narednih 15 dana biti pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska. To će obeležiti ceo mart, s tim što će se anticikloni menjati i diktiraće tipove vremena: smenjivaće se afrički, srednjoevropski, a pojavljuje se i azorski anticiklon. Početak meseca, do oko 8.- 9. marta biće topliji sa temperaturama malo iznad proseka za ovo doba godine, dok bi kraj meseca obeležilo takođe toplije vreme, sa znatnijim porastom temperatura - navodi Ristić i objašnjava da će zbog visokog pritiska padavine generalno biti retke i prolazne, vezane uglavnom za oslabljene hladne frontove, pa nas očekuje mesec sa manje padavina od proseka.

Početkom marta do 20 stepeni

- Kada početkom i krajem marta budemo pod uticajem afričkog anticiklona, takozvane toplotne kupole, biće znatno toplije, sa maksimalnim temperaturama od 12 do 17 stepeni, a u prvoj nedelji marta pojedinim danima i do 20 stepeni. S druge strane, srednjoevropski anticiklon donosi hladnije vreme za oko pet stepeni (maksimumi od sedam do 12 stepeni), severna strujanja i prolazna naoblačenja sa kišom. I azorski anticiklon je takođe hladnija varijanta koja nam može doneti malo više padavina - navodi Ristić i dodaje:

Maksimalne temperature i do 20 stepeni Foto: Petar Aleksić