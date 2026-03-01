Slušaj vest

Novi Sad se poslednjih meseci suočava sa specifičnim vidom ulične manipulacije. Na društvenim mrežama pojavila su se ozbiljna upozorenja Novosađanki koje tvrde da organizovane grupe koriste psihološke trikove i zastrašivanje kako bi od građana iznudile novac pod izgovorom "skidanja prokletstva".

Prema svedočenju jedne Novosađanke u lokalnoj Facebook grupi, prevara uvek počinje naivno, u ovom slučaju pitanjem iz automobila. Scenario je gotovo uvek isti: nepoznate osobe zaustavljaju prolaznice tražeći uputstva do određene ulice ili izlaza iz grada. Međutim, razgovor se ubrzo pretvara u opasnu manipulaciju.

"Nakon vašeg objašnjenja sledi sledeća konstatacija: 'Vi ste dobra žena, ali imate dete... vaše dete je u problemu...' i onda kreće da se plete mreža oko vas koja ishoduje pokretanjem najdubljih psiholoških procesa", navodi se u objavi osobe koja se susrela sa ovom prevarom.

Cilj prevaranata je da žrtvu dovedu u stanje straha i panike, koristeći se navodnim vidovnjačkim sposobnostima. Autorka objave upozorava da žrtve u takvim trenucima postaju, "unezverene i hipnotisane".

Foto: Shutterstock

"Slude vas, insinuiraju vam da ćete biti žrtva prokletstva, ucenjeni ste i naravno plaćate 'otkup od prokletstva'", stoji u upozorenju.

Savet građanima je da, ukoliko se nađu u sličnoj situaciji, ne ulaze u dublju raspravu, već da zapišu registarske tablice i slučaj odmah prijave policiji.

Ispod objave nanizali su se komentari ljudi koji su imalei slična iskustva, što potvrđuje da ovo nije izolovan slučaj. Jedna sugrađanka podelila je svoju taktiku kojom je osujetila prevaru, naglašavajući važnost informisanosti.

"Desilo mi se. Pošto sam čula za te prevarante od devojke koja se 'upecala', prišla sam i pitala: 'A da ja tebi nešto kažem?' Okrenuli se i otišli", svedoči jedna od komentatora.