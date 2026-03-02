Slušaj vest

Potporučnik Jelena Stević prva je žena koja je stekla ovo zvanje prema novom modelu vojnostručnog osposobljavanja, čime je zvanično stala rame uz rame sa svojim kolegama u elitnim jedinicama naše vojske.

Nakon uspešno savladane rigorozne selekcije i zahtevne letačke obuke u okviru 890. mešovite helikopterske eksadrile, Jeleni Stević je na osnovu naredbe komandanta RV i PVO uručen letački znak. Ovaj čin predstavlja krunu njenog dosadašnjeg školovanja i dokaz da su predanost i disciplina jedini put do ostvarenja najviših ciljeva u vojnoj službi.

Jelena je program završila kao polaznik vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije. Reč je o modelu koji je ustanovljen početkom 2022. godine, a koji omogućava mladim ljudima sa završenim civilnim fakultetima da prođu kroz specijalizovanu vojnu obuku i postanu profesionalni piloti. Njen uspeh potvrđuje efikasnost ovog sistema i otvara vrata budućim generacijama devojaka koje sanjaju o vojnoj karijeri.

– Njoj je, na osnovu naredbe komandanta Ratnog vazduhoplovstva i PVO, uručen letački znak čime je, kao prva žena po ovom modelu osposobljavanja ustanovljenom početkom 2022. godine, stala rame uz rame sa ostalim pilotima u našem ratnom vazduhoplovstvu – navodi se na zvaničnom instagram profilu Ministarstva odbrane.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije koriste ovu priliku da pozovu sve mlade ljude koji osećaju poziv vojnog pilota, a već poseduju fakultetsku diplomu, da se odvaže na sličan korak. Aktuelni Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja rezervnih oficira roda avijacije otvoren je do 31. marta 2026. godine.

Ovaj primer potporučnika Jelene Stević služi kao inspiracija i dokaz da za one koji imaju hrabrosti da se vinu u visine, granice ne postoje.